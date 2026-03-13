|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlastimil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
13. marca 2026
Pohoda 2026 aj v znamení techna a tanečnej hudby
Festival Pohoda 2026 tento týždeň oznámil deväť výrazných tanečných DJov a producentov, ktorí doplnia program jubilejného 30. ročníka.
Zdieľať
Špecialitou na trenčianskom letisku bude piatková techno noc, na ktorej sa vystrieda osem DJov v B2B setoch. Tieto exkluzívne sety pripravili organizátori festivalu spolu s legendárnou slovenskou techno platformou Palicavonzvreca.
Medzi novými oznámenými menami je aj peruánsko-berlínska DJ-ka, producentka a aktivistka Sofia Kourtesis, ktorá prinesie na trenčianske letisko latinsko-berlínske klubové vibrácie. Jej tvorba prepája hypnotické rytmy Berlína s rytmami a farbami Latinskej Ameriky a v sebe nesie silný osobný aj politický odkaz – od queer práv až po sociálne témy, čím patrí k najzaujímavejším postavám súčasnej elektronickej scény.
Pohoda tento rok oslavuje tri dekády: v rámci projektu Palicavonzvreca x Pohoda pripravila z piatka na sobotu špeciálnu techno noc, kde ôsmi DJi zahrajú v štyroch exkluzívnych B2B setoch. Prvú dvojicu tvoria legendy Regis & Loktibrada, ktorí otvoria rave techno noc svojím B2B setom.
Druhá dvojica James Ruskin & TOKY spojí britský underground s domáckou rave tradíciou a potvrdzuje spojenie európskeho a stredoeurópskeho techno dedičstva. Tretím setom budú experimenty dvoch výrazných osobností Takaaki Itoh & The Outsiders, pre ktorých sú techno korene prepojené s klubovou históriou strednej Európy.
Poslednú dvojicu tvoria slovenskí veteráni DJ Boss & Peal – ich premiérový B2B set uzavrie line-up Palicavonzvreca techno noci, ktorá sľubuje tanečný maratón plný energických beatov, pulzujúcej atmosféry a rave energie.
Po tejto silnej nádielke techno DJov festival rozšíri svoj tanečný program aj o DJov zo žánru d’n’b, ktorých oznámi už onedlho.
30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční 8. & 9. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Počas troch festivalových dní (štvrtok – sobota) vystúpia Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Action Bronson a mnohí ďalší. Po prvý raz v histórii festivalu pribudne aj samostatný Extra Day, na ktorom vystúpia The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard a Denis Bango.
Súvisiace články:
Pohoda 2026 predstavuje päť nových slovenských mien (7. 3. 2026)
Na Pohodu je vypredaných už 90 % z kapacity, organizátori oznámili ďalšieho co-headlinera (2. 2. 2026)
Kae Tempest: hlas pravdy, ktorý spája osobné s kolektívnym, zaznie na Pohode 2026 (28. 1. 2026)
Pohodu vyhlásili za Najlepší európsky stredne veľký festival (15. 1. 2026)
Lykke Li headlinerkou piatkového programu Pohody 2026. Na Pohodu predaných 80 % vstupeniek. (12. 12. 2025)
Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding (9. 12. 2025)
Do line-upu 30. ročníka festivalu Pohoda pribúda kultové meno – The Prodigy (25. 11. 2025)
Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026 (14. 11. 2025)
Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň (28. 10. 2025)
Skvelá punk-rocková nádielka v podaní britských SOFT PLAY na Pohode 2026 (22. 10. 2025)
Prečítajte si tiež
Ako nestarnúť? Lekár Michael Greger odhaľuje vedecké tajomstvá dlhovekosti
Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov