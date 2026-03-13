Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

13. marca 2026

Pohoda 2026 aj v znamení techna a tanečnej hudby



Festival Pohoda 2026 tento týždeň oznámil deväť výrazných tanečných DJov a producentov, ktorí doplnia program jubilejného 30. ročníka.



Zdieľať
Špecialitou na trenčianskom letisku bude piatková techno noc, na ktorej sa vystrieda osem DJov v B2B setoch. Tieto exkluzívne sety pripravili organizátori festivalu spolu s legendárnou slovenskou techno platformou Palicavonzvreca.

Medzi novými oznámenými menami je aj peruánsko-berlínska DJ-ka, producentka a aktivistka Sofia Kourtesis, ktorá prinesie na trenčianske letisko latinsko-berlínske klubové vibrácie. Jej tvorba prepája hypnotické rytmy Berlína s rytmami a farbami Latinskej Ameriky a v sebe nesie silný osobný aj politický odkaz – od queer práv až po sociálne témy, čím patrí k najzaujímavejším postavám súčasnej elektronickej scény.

Pohoda tento rok oslavuje tri dekády: v rámci projektu Palicavonzvreca x Pohoda pripravila z piatka na sobotu špeciálnu techno noc, kde ôsmi DJi zahrajú v štyroch exkluzívnych B2B setoch. Prvú dvojicu tvoria legendy Regis & Loktibrada, ktorí otvoria rave techno noc svojím B2B setom.

Druhá dvojica James Ruskin & TOKY spojí britský underground s domáckou rave tradíciou a potvrdzuje spojenie európskeho a stredoeurópskeho techno dedičstva. Tretím setom budú experimenty dvoch výrazných osobností Takaaki Itoh & The Outsiders, pre ktorých sú techno korene prepojené s klubovou históriou strednej Európy.

Poslednú dvojicu tvoria slovenskí veteráni DJ Boss & Peal – ich premiérový B2B set uzavrie line-up Palicavonzvreca techno noci, ktorá sľubuje tanečný maratón plný energických beatov, pulzujúcej atmosféry a rave energie.

Po tejto silnej nádielke techno DJov festival rozšíri svoj tanečný program aj o DJov zo žánru d’n’b, ktorých oznámi už onedlho.

30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční 8. & 9. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Počas troch festivalových dní (štvrtok – sobota) vystúpia Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Action Bronson a mnohí ďalší. Po prvý raz v histórii festivalu pribudne aj samostatný Extra Day, na ktorom vystúpia The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard a Denis Bango.


