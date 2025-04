Ako osláviť Veľkú noc so psom alebo s mačkou? Dajte si pozor na nebezpečné potraviny

Veľkonočné dobroty – pre nás chutné, pre domácich miláčikov nebezpečné

Pozor na čokoládu a torty

Tučné mäso a korenie? Radšej nie!

Lepšia voľba: bezpečné maškrty a denný režim

Nezabudnite na pohyb a hru

Sviatky plné starostlivosti a lásky

15.4.2025 (SITA.sk) -Veľkonočné tradície sa často točia okolo prestretého stola, pri ktorom sa zíde celá rodina. Zatiaľ čo si užívame chutné pokrmy a farebnú výzdobu, zdravie našich domácich miláčikov môže byť v ohrození. S trochou opatrnosti a zodpovednosti však môžeme toto sviatočné obdobie spríjemniť nielen sebe, ale aj našim zvieracím kamarátom.Domáci miláčikovia majú úplne iné nutričné potreby ako ľudia a je dôležité si uvedomiť, že niektoré potraviny môžu byť pre našich chlpatých priateľov škodlivé, alebo dokonca toxické. Preto nikdy nekŕmte psov a mačky zvyškami zo stola."Strava pre psov a mačky by mala byť vždy prispôsobená ich špecifickým potrebám. Kŕmenie domácich miláčikov ľudskou stravou môže viesť k mnohým zdravotným problémom, alebo dokonca k vážnym otravám. Niektoré ľudské potraviny, ako čokoláda, hrozienka alebo cesnak, sú pre domáce zvieratá jedovaté. Aj malé množstvá môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Počas sviatkov sa prípady otravy výrazne zvyšujú, pretože niektorí majitelia sa o jedlo delia so svojimi domácimi miláčikmi," vysvetľujeČokoládoví zajačikovia alebo kysnuté baránky – hoci im chutia – môžu byť pre psov a mačky nebezpečné. Čokoláda obsahuje teobromín, toxickú látku pre zvieratá, ktorá môže spôsobiť zvracanie, záchvaty alebo dokonca ohroziť život. Do množstva dezertov pridávame aj hrozienka, kakao, rôzne orechy alebo umelé sladidlá a všetky tieto zložky sú pre zvieratá rovnako toxické.Pečené mäso, paštéty alebo vyprážané rezne patria k veľkonočným pochúťkam, ale, žiaľ, vysoký obsah tuku a korenia, prípadne cesnaku alebo cibule, ktoré v nich nájdeme, môžu našim chlpatým spoločníkom privodiť zažívacie problémy, v extrémnych prípadoch zápal pankreasu. Vyhýbať by sa mali aj kostiam – môžu spôsobiť poranenia v ústnej dutine, ako napríklad zlomiť zuby alebo poraniť ďasná, a dokonca spôsobiť problém s črevami.Aj malé množstvo nevhodného krmiva môže mať pre domáce zvieratá vážne zdravotné následky. Preto im namiesto rizika doprajte bezpečné pochúťky vyrobené špeciálne pre psov a mačky – a, samozrejme, veľa veľkonočnej lásky. Medzi skvelé možnosti patria žuvacie maškrty, ktoré počas maškrtenia čistia zuby, alebo multivitamíny – maškrty, ktoré podporujú celkové zdravie vášho miláčika. Maškrty môžu tiež uspokojiť prirodzené potreby, napríklad žuvanie a hryzenie u psov. Mačky možno zapojiť do loveckých hier, v rámci ktorých môžu využiť svoje predátorské inštinkty. Podávanie maškrty je tiež zmysluplným spôsobom, ako posilniť vaše puto, najmä v kombinácii s kvalitným časom a hrou."Maškrty a spoločné chvíle sú dôležitou súčasťou prehlbovania vzťahu s vaším maznáčikom. Je tiež potrebné mať na pamäti, že veľkonočná strava by sa nemala líšiť od obvyklej stravy vášho domáceho miláčika. Náhle zmeny krmiva sú častou príčinou zažívacích ťažkostí u zvierat. Preto každodenné podávanie kompletnej a vyváženej stravy – prispôsobenej druhu, veku a životnému štýlu domáceho maznáčika – podporuje jeho zdravie a pohodu z dlhodobého hľadiska," vysvetľujeSviatočný relax by nemal znamenať vynechanie každodenných prechádzok alebo aktívneho hrania. Pravidelná dávka pohybu a zábavy je tým najlepším darčekom, ktorý môžete svojmu domácemu miláčikovi dať, pretože pomáha uvoľniť prebytočnú energiu a udržuje ho šťastného a zdravého.Bezpečnosť domácich miláčikov by mala zostať prioritou každého chovateľa aj počas sviatkov. Veľká noc s naším domácim miláčikom je skvelou príležitosťou na spoločné trávenie času. Ak sa postaráme o jeho zdravie a pohodlie, môžeme zaistiť, že sviatky budú radostné pre všetkých. Niekedy sú to tie najmenšie gestá – zdravé jedlo, pohyb a hry – ktoré robia sviatky skutočne výnimočnými aj pre našich štvornohých priateľov.Informačný servis