Šimkovičová je listom od generálneho prokurátora veľmi prekvapená, nič podobné sa ešte nestalo

Prokurátor im vyhovel

Nič podobné sa nikdy nestalo

15.4.2025 (SITA.sk) - List od generálneho prokurátora bol pre ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) veľkým prekvapením. Na tlačovej besede tak reagovala na to, že Generálna prokuratúra (GP) SR vyhovela platforme Otvorená Kultúra! a vzniesla protest proti vymenovaniu Petra Grutku Adriany Tomičovej za členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Ako informoval advokát Michal Lipták, ktorý spolupracuje s platformou Otvorená Kultúra!, 28. januára podali podnet na GP SR, aby preverila menovanie Grutku a 18. februára podali podnet, aby preverila menovanie Tomičovej.„Oba podnety vybavil pridelený prokurátor Generálnej prokuratúry SR tak, že im vyhovel a na ich základe podal dňa 1. apríla dva protesty proti opatreniam ministerky kultúry, ktorými ich menovala za členov Rady FPU,“ uviedol. Od 1. apríla plynie ministerke Šimkovičovej 30 dní na to, aby sa s týmito podnetmi vysporiadala. Môže im alebo vyhovieť a oboch menovaných členov Rady FPU odvolať z funkcie, alebo generálnej prokuratúre oznámi, že protestom nevyhovie.„Následne má prokurátor možnosť do dvoch mesiacov podať správnu žalobu na správnom súde v Bratislave a v takom prípade bude ministerka kultúry musieť obhájiť svoje menovanie pred súdom,“ objasnil Lipták. Ako uviedla Otvorená Kultúra!, Grutkovi i Tomičovej má chýbať zákonom o FPU požadovaná odborná prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v trvaní minimálne päť rokov.„Pátrali sme na ministerstve kultúry, či sa vôbec niečo také v histórii udialo a išli sme do histórie desiatich rokov. Nič podobné sa v histórii neudialo. Ak by niekto nespĺňal požiadavky, tak by nebol menovaný do funkcie,“ uviedla ministerka na tlačovej konferencii. Dodala, že majú všetko k dispozícii, no protest GP SR bol podľa nej prekvapením, keďže za desať rokov sa niečo také nestalo. Zdôraznila, že na to budú reagovať.„Môžeme sa aj súdiť,“ pripustila a pripomenula, že v súčasnosti majú dve možnosti. Jednou z nich je odvolanie, a tou druhou súd. „A keďže máme všetky náležité požiadavky splnené na sto percent, tak sa budeme súdiť,“ uviedla. Na otázku, prečo nezverejnia Grutkov životopis, ak majú splnené všetky požiadavky, ministerka odpovedala, že „chránime toho človeka“.„Dával som to štandardným spôsobom, tak ako to dávali kolegovia predo mnou za dobu desať rokov. Takisto, ako to dávajú odborné komisie. V mojom prípade to pánovi prokurátorovi nestačilo a ja sa len pýtam, prečo sa nepreverovali potom aj tí ľudia dozadu za obdobie desiatich rokov, ktorí majú rovnaké štandardné životopisy a všetky ostatné náležitosti, tak, ako som to dal ja," vyjadril sa samotný Grutka k svojej praxi.