Ako ovplyvní zima vojnu na Ukrajine? Vojakov čakajú ďalšie výzvy a bude to mať dopad aj na rozhodnutia Rusov

Zimné počasie vojne priať nebude

Ukrajinci budú v ťažkej situácii

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zima prinesie konfliktu na Ukrajine. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter to vo svojej pravidelnej správe konštatuje britské ministerstvo obrany.„Zmeny týkajúce sa trvania denného svetla, teplôt a počasia prinesú bojujúcim vojakom“ konštatuje ministerstvo s tým, žeZatiaľ čo v lete mohli bojujúce strany využiť 15 až 16 hodín denného svetla, v zime to bude menej ako deväť, čo podľa Britov znamená menej ofenzív a viac statických obranných frontových línií. Neochotu bojovať v noci ešte zvyšuje skutočnosť, že zariadenia na nočné videnie sú vzácnou komoditou.Zníženie najvyšších priemerných teplôt na 13 stupňov od septembra do novembra a následne až na nulu počas decembra až februára tiež zvyšuje pravdepodobnosť, žeTakzvaná „zlatá hodina“, počas ktorej je možné zachrániť kriticky zraneného vojaka, sa skráti na približne polovicu, čo ešte viac zvyšujeĎalšie výzvy pre už teraz nízku morálku ruských síl prinesú podľa britského ministerstva obranyTie tiež zvýšia problémy pri udržiavaní vybavenia aRuské sily s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších týždňoch obnovia ofenzívu v Doneckej oblasti po príchode ďalších zmobilizovaných ruských jednotiek a síl stiahnutých z Chersonskej oblasti. V najnovšej aktualizácii to prognózuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Podľa inštitútu sa„Rusi pravdepodobne nedosiahnu operačne významné zisky napriek ich obnovenému úsiliu, hoci by si časom, za cenu obrovských nákladov, mohli vziať Bachmut,“ píše ISW.Ten poznamenáva, že zmobilizovaní ruskí vojaci „sa ukázali ako nedostatočne vycvičení, slabo vybavení a veľmi neochotní bojovať“.