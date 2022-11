Zamestnávatelia prestali šetriť na ľuďoch. Čo ich núti investovať do tých svojich stále viac?

Nedostatok uchádzačov

Dostanú bonus

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia po pandémii prestali škrtať výdavky a do svojich ľudí investujú opäť viac. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia . Zamestnancov na Slovensku, ktorí nemajú od svojho zamestnávateľa k dispozícii žiadny benefit, je stále menej. Podľa aktuálnych čísel je v takejto situácii 16,4 percenta zamestnancov.Faktor, ktorý dnes výrazne ovplyvňuje ponuku extra výhod pre pracovníkov a pracovníčky, je podľa spoločnosti Profesia nedostatok uchádzačov na trhu práce. Vzhľadom na to, že firmy uverejnili na portáli Profesia.sk do 12. novembra už viac ako 322-tisíc pracovných príležitostí, na ponuky reaguje nižší počet ľudí, než tomu bolo napríklad v roku 2021 či pandemickom období 2020.„V roku 2022 preto vidíme, že sa výrazne zvýšila rozšírenosť finančného bonusu pre zamestnancov, ktorí do firmy odporučia nového človeka. Finančnú čiastku dostane od svojej firmy v takomto prípade 17,5 percenta ľudí," uviedla Profesia v tlačovej správe.Aktuálna situácia zároveň prináša väčšie snahy o rast lojality voči zamestnávateľom. Ak by dnes firmy zápasili s vysokou fluktuáciou, hľadanie nových ľudí, ktorí by obsadili miesta odchádzajúcich zamestnancov, by mohlo byť veľmi náročné.Aj to môže byť podľa Profesie dôvod zvýšenia podielu zamestnancov, ktorí pri výročí vo firme dostanú zaplatený bonus. V roku 2022 ide už o takmer o pätinu pracovníkov a pracovníčok na Slovensku.Slovenskí zamestnávatelia poskytujú čoraz viac ľuďom benefity, ktoré súvisia so zdravím. Napríklad sick days, teda zdravotné voľno, má aktuálne k dispozícii zhruba 16 percent zamestnancov. Ešte v roku 2020 išlo o necelých 14 percent. Za posledné roky tiež stúpa tiež podiel zamestnancov s nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou, zdravotným pripoistením či kompenzáciou mzdy pri práceneschopnosti.