Ako polícia predchádza domácemu násiliu? Šeliga chce počuť od Hamrana odpoveď a presné opatrenia

Trestných činov počas pandémie pribúda

Zvláštne odporúčania rezortu vnútra

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Juraj Šeliga (Za ľudí) chce od dočasne povereného policajného prezidenta Štefana Hamrana vedieť, aké opatrenia robí Policajný zbor SR, aby predchádzal domácemu násiliu.V tlačovej správe o tom informovala Martina Legáth, asistentka poslanca Šeligu.Šeliga sa na otázku domáceho násilia vo štvrtok pýtal aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Poukazuje na to, že lockdown a pandémia nie je spojená len so zdravotnými a ekonomickými následkami, ale je to aj o násilí, ktoré sa deje za dverami bytov a domov. Väčšinou muži týrajú svoje ženy a deti a tie sa to boja oznámiť polícii.„Je to mimoriadne negatívny fenomén, ktorý dlhodobo trápi Slovensko a počas obdobia pandémie tieto trestné činy iba stúpajú. Rovnako mnohí ľudia, okolie, susedia či príbuzní zatvárajú oči nad týmito trestnými činmi a neoznamujú ich,“ povedal Šeliga.Poslanca zarazila reakcia rezortu vnútra, ktoré pre policajtov pripravilo manuál a robí prevenciu. Považuje to za zarážajúce najmä v kombinácii s informáciou polície, ktorá vyšla minulý týždeň, že ženy nemajú po 16. hodine vychádzať von, pretože môžu byť obeťou trestného činu.„Policajný zbor hovorí, aby ženy po zotmení nechodili von, pretože ich môže niekto napadnúť a majú radšej ostať doma a keď sú doma obeťou násilia, nech si pozrú na stránke ministerstva vnútra plagátik, čo majú robiť,“ zdôraznil Šeliga.Keďže sa policajného prezidenta na tieto veci počas hodiny otázok v parlamente Šeliga nemohol opýtať priamo, chce, aby Hamran verejne predstavil opatrenia, ktoré polícia proti násiliu na ženách robí.