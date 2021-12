Štátni a verejní zamestnanci si prilepšia, k vyššiemu platu by mali dostať aj odmenu 350 eur

odmenu

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Štátni a verejní zamestnanci majú dostať v budúcom roku do konca júna jednorazovú350 eur. Od 1. júla budúceho roka by sa mali platy štátnych a verejných zamestnancov zvýšiť o 3 percentá.Po treťom kole rokovaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022 o tom na brífingu informoval štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek.Okrem toho by mali mať štátni a verejní zamestnanci v druhom polroku budúceho roka nárok na jeden platený deň voľna navyše. Všetky tieto tri zložky si podľa Klimeka v budúcom roku vyžiadajú cez 325 miliónov eur.„Myslím si, že sme sa významným spôsobom posunuli," povedal štátny tajomník Klimek. Jednorazovúv sume 350 eur by mohli podľa neho zamestnávatelia v štátnej správe vyplatiť už v januári budúceho roka a zamestnávatelia v samospráve do 30. júna budúceho roka.„Je to ponuka reflektujúca hranicu rozpočtových možností Slovenskej republiky a samospráv," povedal.Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová ocenila, že rokovania sa posunuli k ponuke, ktorá "nie je nulou". ´Vláda totiž pôvodne navrhovala nulový nárast platov v štátnej a verejnej službe na rok 2022. Odborári však podľa nej ešte nezaujali definitívny postoj k ponuke od vlády.„Rozhodujeme kolektívne, musíme si ponuku interne odkomunikovať aj s členskou základňou," povedala. Návrh vníma ako definitívnu ponuku od štátu na rok 2022. Definitívne stanovisko k tejto ponuke odborári oznámia 8. decembra tohto roka.Platy zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme sa v tomto roku nezvyšovali. Od začiatku roka 2019 sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe zvýšili o 10 percent a od začiatku roka 2020 o ďalších 10 percent.