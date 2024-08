Ako poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu? Zachrániť vás môže unikátna kniha, ktorú môžete získať vďaka Union zdravotnej poisťovni

8.8.2024 (SITA.sk) - Viete, ako postupovať, ak sa vaše dieťa začne dusiť jedlom, spadne z postieľky či dostane vysoké horúčky? Náhle zmeny zdravotného stavu svojich detí predvídať nedokážeme, vieme sa však na ne "vyzbrojiť" vedomosťami. Na pomoc s prvou pomocou prichádza unikátna kniha renomovaných odborníkov "Ako neprísť o dieťa". Za osvetovým projektom stojí Union zdravotná poisťovňa, 50-tisíc kníh daruje budúcim matkám, poisteným aj v iných zdravotných poisťovniach.Budúce mamičky, ktoré sú v poslednom trimestri tehotenstva, môžu zdarma získať knihu o základoch prvej pomoci deťom. Publikácia známeho záchranára a bývalého prezidenta Slovenského Červeného kríža doc. Viliama Dobiáša a Branislava Podhoranského je unikátnym dielom, ktoré prehľadne sprostredkúva základné informácie o tom, ako postupovať v prípade úrazu či náhleho ochorenia u detí. Union zdravotná poisťovňa venuje 50-tisíc výtlačkov knihy "Ako neprísť o dieťa" všetkým budúcim mamičkám úplne zdarma."V Unione sa dlhodobo angažujeme v prevencii a osvete vďaka informáciám od špičkových odborníkov, aj preto sme veľmi radi, že môžeme budúcim mamičkám darovať knihu, ktorá obsahuje stopercentne správne postupy prvej pomoci. Prvých 50-tisíc kníh budú môcť získať nielen naše poistenky, ale aj poistenky iných zdravotných poisťovní. Knihu môžu získať tehotné ženy po dovŕšení 6. mesiaca tehotenstva, vyzdvihnúť si ju môžu v ktorejkoľvek z pobočiek Unionu po celom Slovensku. Ako súčasť novorodeneckého balíčka knihu získavajú mamičky, ktorých dieťatko sa narodí v sieti pôrodníc AGEL," vysvetľuje Tomáš Kalivoda, riaditeľ obchodu a člen predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. "Knihy je možné získať od pondelka, prvé výtlačky pre budúce mamičky v týchto dňoch distribuujeme do našich pobočiek."Doc. Viliam Dobiáš víta iniciatívu Unionu a partnerských organizácií s nadšením. "Určite nechceme budúce mamičky strašiť, základy prvej pomoci by však mali byť akousi povinnou výbavičkou. Úrazy sa dejú rýchlo, základné fakty a postupy musia byť niekde v podvedomí, aby bol reakčný čas rodiča či človeka, ktorý dieťa opatruje, čo najkratší," vysvetľuje známy záchranár a dodáva, že za svoju 50-ročnú prax zažil mnohé situácie, ktoré práve vďaka rýchlej prvej pomoci rodičov neskončili nešťastne. O príkladoch z praxe či najznámejších mýtoch o podávaní prvej pomoci hovorí aj v blogu zdravotnej poisťovne Union Darček budúcim mamičkám v podobe praktickej príručky oceňuje aj herečka a speváčka Natália Hatalová, ktorá je mamou 5-ročnej dcérky. "Deti sú to najdôležitejšie, čo máme, a strach, keď sa im niečo prihodí, je obrovský. Naučiť sa, čo robiť v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci svojmu dieťatku, dáva teda veľký zmysel. Ak si dieťa zlomí ruku či nohu, určite nie je čas na nejaké ,gúglenie’, čo má človek vlastne robiť," vysvetľuje Natália, ktorá sa zúčastnila aj tlačovej konferencie Unionu pri príležitosti uvedenia knihy na trh.Dobrou správou je aj to, že kniha bude za zvýhodnenú cenu prístupná aj mamám a otcom, ktorí už deti majú. Na portáli menimezivoty.sk Union prináša pre svojich poistencov zľavy na nákup voľnopredajných liekov, produktov zubnej hygieny, či rôznych iných produktov pre osobnú hygienu a zdravší životný štýl. Najnovšie tu budú mať k dispozícii aj knihu "Ako neprísť o dieťa" so zľavou až 15 eur oproti odporúčanej predajnej cene a za zvýhodnenú cenu si ju môžu zakúpiť aj poistenky a poistenci iných zdravotných poisťovní."Za Union poisťovňu veríme, že po knihe siahne v blízkej dobe čo najviac mamičiek. Zároveň si ale prajeme, aby poznatky, ktoré vďaka nej získajú, nemuseli nikdy využiť," uzatvára za Union Tomáš Kalivoda.Informačný servis