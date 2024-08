Na Slovensku zaniklo v prvom polroku viac živností, ako vzniklo nových

Negatívna bilancia

Situácia za minulý rok

8.8.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku zaniká viac živností , ako vzniká nových. Potvrdzujú to údaje zverejnené portálom Finstat za prvý polrok tohto roka. Celkovo u nás v tomto období vzniklo necelých 26,7-tisíca živností, zaniklo ich však cez 27,4-tisíca.Čo sa týka jednotlivých mesiacov, pozitívnu bilanciu eviduje portál iba v apríli. Bol to jediný mesiac, kedy na Slovensku vzniklo viac živností, ako zaniklo.Najviac živností vzniklo za prvých šesť mesiacov aktuálneho roka v januári, viac ako 5 300, vo februári to bolo vyše 4 600 a v apríli cez 4 400. Asi o stovku menej to bolo v marci a štvortisícovú hranicu sa podarilo prekonať aj v máji. Najmenej živností vzniklo v júni, len niečo viac ako 3 900.Najvyšší počet zaniknutých živností bol zaznamenaný taktiež v januári, vyše 5 700. Vo februári to bolo takmer 4 700 a v marci a júni skoro zhodne necelých 4 400. V máji atakovali zaniknuté živnosti hranicu 4 200. Najmenej živností zaniklo v apríli, bolo ich cez 4 000.Za celý minulý rok si Slováci založili takmer 56-tisíc živností. Vlaňajšok bol zároveň rekordný z hľadiska zániku živností. Podľa údajov portálu Finstat ich zaniklo skoro 50-tisíc.Najviac živností vzniklo v uplynulom roku v odvetví stavebníctva. Druhým v poradí bolo odvetvie služieb, tretím maloobchod. Zaujímavosťou je skoro trojnásobný rast živností v rámci projektovania a inžinieringu.Na nepriaznivú situáciu na realitnom trhu doplatili aj živnostníci. Najviac živností totiž v minulom roku zaniklo v stavebníctve, nasledujú služby a maloobchod.