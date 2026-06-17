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Ako potešiť otca na Deň otcov: moderná starostlivosť v hlavnej úlohe
Deň otcov je skvelou príležitosťou pripomenúť si, akú dôležitú úlohu otcovia v našich životoch zohrávajú. Deň otcov, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 21. júna, je skvelou ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Deň otcov je skvelou príležitosťou pripomenúť si, akú dôležitú úlohu otcovia v našich životoch zohrávajú.
Deň otcov, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 21. júna, je skvelou príležitosťou pripomenúť si, akú dôležitú úlohu otcovia v našich životoch zohrávajú – či už ako parťáci pri dobrodružstvách, životní poradcovia alebo tí, ktorí nás dokážu spoľahlivo rozosmiať. Chcete ich tentoraz naozaj prekvapiť? Darujte im niečo, čo má štýl, zmysel aj praktické využitie.
Starostlivosť o seba už dávno nie je len ženskou záležitosťou. Moderný muž vie, že pravidelná úprava vzhľadu podčiarkuje jeho osobnosť aj sebavedomie. Práve Deň otcov je chvíľa, keď môžete dopriať mužom vo vašom okolí niečo, čo skutočne využijú každý deň. Súčasné technológie osobnej starostlivosti spájajú funkčnosť s elegantným dizajnom a prinášajú jednoduché, ale účinné riešenia pre každodennú rutinu.
Či už ide o precíznu úpravu brady, starostlivosť o pleť alebo styling vlasov, správne zvolené nástroje dokážu posunúť bežnú starostlivosť na úplne inú úroveň. Navyše ide o darčeky, ktoré nie sú len jednorazovým prekvapením, ale dlhodobou investíciou.
Každý otec má svoj vlastný životný rytmus. Niektorí potrebujú rýchlu úpravu brady pred odchodom do práce, iní si zas potrpia na jemné a precízne holenie bez ohľadu na čas. Philips OneBlade 360 na tvár a telo je pomocník, ktorý vychádza v ústrety obom prístupom. Zastrihuje, tvaruje aj holí v jednom kroku a vďaka flexibilnej čepeli umožňuje rýchlu aj presnú úpravu bez podráždenia.
Pre oteckov, ktorí chcú mať starostlivosť o svoj vzhľad ešte viac pod kontrolou, je tu Philips OneBlade Pro 360 na tvár a telo. Umožňuje úpravu brady aj chĺpkov na tele a vďaka hrebeňu na presné zastrihávanie sa ľahko prispôsobí rôznym štýlom – od upraveného "office looku" až po voľnejší víkendový štýl.
Multifunkčný zastrihávač Philips radu 9000 je univerzálnym riešením pre každodennú starostlivosť. 17-dielna sada zvládne úpravu vlasov, brady aj tela, takže odpadá potreba použitia viacerých prístrojov a celá rutina sa zjednoduší na minimum krokov.
Pre mužov, ktorí chcú obmedziť každodenné holenie, prináša Philips Lumea IPL radu 9900 dlhodobejšie riešenie. Epilátor postupne pomáha znižovať rast chĺpkov na tele a vďaka technológii SenseIQ sa prispôsobuje pokožke tak, aby bolo ošetrenie čo najpohodlnejšie a zároveň účinné. Je to spôsob, ako si bez námahy udržať upravený vzhľad.
Ráno často rozhodujú minúty a práve vtedy sa hodia nástroje, ktoré prácu zjednodušia. Fén Philips 8000 vysuší vlasy počas niekoľkých minút bez toho, aby ich zbytočne zaťažoval. Vďaka inteligentnej regulácii teploty pomáha zachovať prirodzený vzhľad aj zdravý lesk vlasov. Výsledkom je rýchly a upravený styling, ktorý otcovia ocenia v bežný pracovný deň.
Aj každodenné čistenie zubov sa môže stať príjemným rituálom. Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 využíva technológiu SenseIQ, ktorá rozpozná vaše návyky pri čistení zubov a ďasien a pomocou senzorov a aplikácií na ne na mieru reaguje. Vďaka až 62 000 pohybom vlákien za minútu poskytuje pocit profesionálnej dentálnej hygieny v pohodlí domova.
Alternatívou je Philips Sonicare 7100, ktorý sa zameriava na šetrné, ale veľmi účinné čistenie. V spojení s hlavicou G3 Premium Gum Care pomáha odstraňovať plak a podporuje zdravšie ďasná už počas niekoľkých týždňov používania.
Philips OneBlade 360 na tvár a telo zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek hustú bradu a chĺpky na tele. Vďaka flexibilnej 360° čepeli sa prispôsobí kontúram tváre a dostanete sa aj na ťažko dostupné miesta okolo uší a pod bradou. Navyše plní želania mužov po celom svete – skrotiť bradu do 2 minút, takže zabudnú na zdĺhavé holenie s viacerými nástrojmi.
Odporúčaná cena: 56,99 €
Philips OneBlade Pro 360 na tvár a telo posúva úpravu brady aj chĺpkov na vyššiu úroveň vďaka väčšej variabilite stylingu. Oproti modelu OneBlade 360 má navyše zastrihávací hrebeň s nastavením dĺžky 0,4 – 10 mm. Umožňuje tak detailný styling aj rýchlu úpravu pred pracovným dňom. Súčasťou je elegantný stojan aj luxusné puzdro.
Odporúčaná cena: 114,99 €
Multifunkčný zastrihávač Philips radu 9000 je ideálnou voľbou pre mužov, ktorí chcú mať všetko v jednom zariadení. 17-dielna sada pokrýva úpravu vlasov, brady aj tela, takže odpadá nutnosť použitia viacerých prístrojov. Je elegantný, praktický a vždy pripravený dodať upravený vzhľad bez zbytočnej námahy.
Odporúčaná cena: 104,99 €
Philips Lumea IPL 9900 prináša dlhodobé riešenie pre tých, ktorí nechcú tráviť čas neustálym holením. Vďaka technológii SenseIQ sa prispôsobí tónu aj typu pokožky a zabezpečí bezpečné a efektívne ošetrenie na mieru. Je vhodný na použitie na tele vrátane rúk, nôh, hrudníka či chrbta, kde postupne obmedzuje rast chĺpkov pomocou intenzívneho pulzného svetla.
Odporúčaná cena: 539,99 €
Fén Philips 8000 je výkonný, šetrný a kompaktný. Patrí medzi najrýchlejšie fény Philips – vlasy vysuší za 3 minúty, pritom ich však neničí, ale, naopak, zabezpečí im lesklý vzhľad a pevnosť. Technológia ThermoShield Advanced udržiava optimálnu teplotu a zachováva až 100 % prirodzenej sily vlasov. Vďaka hmotnosti len 395 g je ideálny aj na cestovanie.
Odporúčaná cena: 189,99 €
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 posúva starostlivosť o zuby na vyššiu úroveň. Odstraňuje až 20× viac zubného plaku než manuálna kefka a ponúka až 62 000 pohybov za minútu. Viac režimov čistenia mení každodennú hygienu na komfortný wellness zážitok. Súčasťou je aj elegantné cestovné puzdro.
Odporúčaná cena: 324,99 €
Philips Sonicare 7100 je nenahraditeľným parťákom na ceste k ešte žiarivejšiemu úsmevu. V spojení s hlavicou G3 Premium Gum Care, ktorá sa prispôsobí kontúram zubov a ďasien, dokáže odstrániť až 10× viac plaku než manuálna zubná kefka a priniesť pocit dokonale vyčistených zubov.
Odporúčaná cena: 184,50 €
Viac informácií nájdete na webe www.philips.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako potešiť otca na Deň otcov: moderná starostlivosť v hlavnej úlohe © SITA Všetky práva vyhradené.
Deň otcov, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 21. júna, je skvelou príležitosťou pripomenúť si, akú dôležitú úlohu otcovia v našich životoch zohrávajú – či už ako parťáci pri dobrodružstvách, životní poradcovia alebo tí, ktorí nás dokážu spoľahlivo rozosmiať. Chcete ich tentoraz naozaj prekvapiť? Darujte im niečo, čo má štýl, zmysel aj praktické využitie.
Starostlivosť o seba už dávno nie je len ženskou záležitosťou. Moderný muž vie, že pravidelná úprava vzhľadu podčiarkuje jeho osobnosť aj sebavedomie. Práve Deň otcov je chvíľa, keď môžete dopriať mužom vo vašom okolí niečo, čo skutočne využijú každý deň. Súčasné technológie osobnej starostlivosti spájajú funkčnosť s elegantným dizajnom a prinášajú jednoduché, ale účinné riešenia pre každodennú rutinu.
Či už ide o precíznu úpravu brady, starostlivosť o pleť alebo styling vlasov, správne zvolené nástroje dokážu posunúť bežnú starostlivosť na úplne inú úroveň. Navyše ide o darčeky, ktoré nie sú len jednorazovým prekvapením, ale dlhodobou investíciou.
Keď má otec svoj štýl
Každý otec má svoj vlastný životný rytmus. Niektorí potrebujú rýchlu úpravu brady pred odchodom do práce, iní si zas potrpia na jemné a precízne holenie bez ohľadu na čas. Philips OneBlade 360 na tvár a telo je pomocník, ktorý vychádza v ústrety obom prístupom. Zastrihuje, tvaruje aj holí v jednom kroku a vďaka flexibilnej čepeli umožňuje rýchlu aj presnú úpravu bez podráždenia.
Pre oteckov, ktorí chcú mať starostlivosť o svoj vzhľad ešte viac pod kontrolou, je tu Philips OneBlade Pro 360 na tvár a telo. Umožňuje úpravu brady aj chĺpkov na tele a vďaka hrebeňu na presné zastrihávanie sa ľahko prispôsobí rôznym štýlom – od upraveného "office looku" až po voľnejší víkendový štýl.
Multifunkčný zastrihávač Philips radu 9000 je univerzálnym riešením pre každodennú starostlivosť. 17-dielna sada zvládne úpravu vlasov, brady aj tela, takže odpadá potreba použitia viacerých prístrojov a celá rutina sa zjednoduší na minimum krokov.
Hladká pokožka bez každodenného holenia
Pre mužov, ktorí chcú obmedziť každodenné holenie, prináša Philips Lumea IPL radu 9900 dlhodobejšie riešenie. Epilátor postupne pomáha znižovať rast chĺpkov na tele a vďaka technológii SenseIQ sa prispôsobuje pokožke tak, aby bolo ošetrenie čo najpohodlnejšie a zároveň účinné. Je to spôsob, ako si bez námahy udržať upravený vzhľad.
Rýchla úprava vlasov aj v rannom zhone
Ráno často rozhodujú minúty a práve vtedy sa hodia nástroje, ktoré prácu zjednodušia. Fén Philips 8000 vysuší vlasy počas niekoľkých minút bez toho, aby ich zbytočne zaťažoval. Vďaka inteligentnej regulácii teploty pomáha zachovať prirodzený vzhľad aj zdravý lesk vlasov. Výsledkom je rýchly a upravený styling, ktorý otcovia ocenia v bežný pracovný deň.
Starostlivosť, ktorá začína úsmevom
Aj každodenné čistenie zubov sa môže stať príjemným rituálom. Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 využíva technológiu SenseIQ, ktorá rozpozná vaše návyky pri čistení zubov a ďasien a pomocou senzorov a aplikácií na ne na mieru reaguje. Vďaka až 62 000 pohybom vlákien za minútu poskytuje pocit profesionálnej dentálnej hygieny v pohodlí domova.
Alternatívou je Philips Sonicare 7100, ktorý sa zameriava na šetrné, ale veľmi účinné čistenie. V spojení s hlavicou G3 Premium Gum Care pomáha odstraňovať plak a podporuje zdravšie ďasná už počas niekoľkých týždňov používania.
Tipy pre vás
Philips OneBlade 360 na tvár a telo zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek hustú bradu a chĺpky na tele. Vďaka flexibilnej 360° čepeli sa prispôsobí kontúram tváre a dostanete sa aj na ťažko dostupné miesta okolo uší a pod bradou. Navyše plní želania mužov po celom svete – skrotiť bradu do 2 minút, takže zabudnú na zdĺhavé holenie s viacerými nástrojmi.
Odporúčaná cena: 56,99 €
Philips OneBlade Pro 360 na tvár a telo posúva úpravu brady aj chĺpkov na vyššiu úroveň vďaka väčšej variabilite stylingu. Oproti modelu OneBlade 360 má navyše zastrihávací hrebeň s nastavením dĺžky 0,4 – 10 mm. Umožňuje tak detailný styling aj rýchlu úpravu pred pracovným dňom. Súčasťou je elegantný stojan aj luxusné puzdro.
Odporúčaná cena: 114,99 €
Multifunkčný zastrihávač Philips radu 9000 je ideálnou voľbou pre mužov, ktorí chcú mať všetko v jednom zariadení. 17-dielna sada pokrýva úpravu vlasov, brady aj tela, takže odpadá nutnosť použitia viacerých prístrojov. Je elegantný, praktický a vždy pripravený dodať upravený vzhľad bez zbytočnej námahy.
Odporúčaná cena: 104,99 €
Philips Lumea IPL 9900 prináša dlhodobé riešenie pre tých, ktorí nechcú tráviť čas neustálym holením. Vďaka technológii SenseIQ sa prispôsobí tónu aj typu pokožky a zabezpečí bezpečné a efektívne ošetrenie na mieru. Je vhodný na použitie na tele vrátane rúk, nôh, hrudníka či chrbta, kde postupne obmedzuje rast chĺpkov pomocou intenzívneho pulzného svetla.
Odporúčaná cena: 539,99 €
Fén Philips 8000 je výkonný, šetrný a kompaktný. Patrí medzi najrýchlejšie fény Philips – vlasy vysuší za 3 minúty, pritom ich však neničí, ale, naopak, zabezpečí im lesklý vzhľad a pevnosť. Technológia ThermoShield Advanced udržiava optimálnu teplotu a zachováva až 100 % prirodzenej sily vlasov. Vďaka hmotnosti len 395 g je ideálny aj na cestovanie.
Odporúčaná cena: 189,99 €
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 posúva starostlivosť o zuby na vyššiu úroveň. Odstraňuje až 20× viac zubného plaku než manuálna kefka a ponúka až 62 000 pohybov za minútu. Viac režimov čistenia mení každodennú hygienu na komfortný wellness zážitok. Súčasťou je aj elegantné cestovné puzdro.
Odporúčaná cena: 324,99 €
Philips Sonicare 7100 je nenahraditeľným parťákom na ceste k ešte žiarivejšiemu úsmevu. V spojení s hlavicou G3 Premium Gum Care, ktorá sa prispôsobí kontúram zubov a ďasien, dokáže odstrániť až 10× viac plaku než manuálna zubná kefka a priniesť pocit dokonale vyčistených zubov.
Odporúčaná cena: 184,50 €
Viac informácií nájdete na webe www.philips.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako potešiť otca na Deň otcov: moderná starostlivosť v hlavnej úlohe © SITA Všetky práva vyhradené.
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