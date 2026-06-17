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17. júna 2026

Andrzej Poczobut si po prepustení z väzenia prevzal v Európskom parlamente Sacharovovu cenu


Tagy: Bieloruská opozícia Bieloruský prezident Sacharovova cena

Bieloruský novinár vyzval na podporu demokracie v Bielorusku a upozornil na stovky politických väzňov. Bieloruský novinár a aktivista



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belarus_journalist_trial_25957 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Bieloruský novinár vyzval na podporu demokracie v Bielorusku a upozornil na stovky politických väzňov.

Bieloruský novinár a aktivista Andrzej Poczobut, ktorého režim Alexandra Lukašenka väznil od roku 2021 do apríla 2026, si v stredu v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu osobne prevzal Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Ocenenie mu EP udelil už v decembri minulého roka, keď bol ešte vo väzení.



Slobodný človek


Predsedníčka EP Roberta Metsolová privítala Poczobuta ako „slobodného človeka“ a ocenila jeho odvahu a odhodlanie brániť demokratické hodnoty napriek rokom nespravodlivého väznenia.


Poczobut vo vystúpení pred europoslancami poďakoval za podporu, ktorú mu EP počas pobytu vo väzení poskytoval. „Váš hlas nepočuť len v slobodnom svete. Preniká aj cez múry väzníc,“ povedal.



Krutý režim


Novinár upozornil na pokračujúce represie v Bielorusku, absenciu slobody médií a prenasledovanie kritikov režimu.


Pripomenul tiež osud 854 politických väzňov, ktorí sú podľa jeho slov naďalej zadržiavaní v krajine, vrátane 21 novinárov.



Najvyššie ocenenie


Poczobut pôsobil viac ako dve desaťročia ako novinár a predstaviteľ Zväzu Poliakov v Bielorusku.


Podľa svojich podporovateľov bol uväznený pre obhajobu práv poľskej menšiny a kritické spravodajstvo o pomeroch v krajine.


Sacharovova cena, ktorá sa udeľuje od roku 1988, je najvyšším ocenením EP v oblasti ľudských práv a slobody prejavu.




Zdroj: SITA.sk - Andrzej Poczobut si po prepustení z väzenia prevzal v Európskom parlamente Sacharovovu cenu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bieloruská opozícia Bieloruský prezident Sacharovova cena
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