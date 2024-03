Ako prať efektívnejšie a ekologickejšie? Skúste tieto triky

Používajte ekologické pracie prostriedky

Správne dávkovanie pracích prostriedkov

Pranie a sušenie, ktoré šetrí energiu

27.3.2024 (SITA.sk) -Pri výbere pracích prostriedkov je dôležité venovať pozornosť ich zloženiu a ekologickým certifikátom. Voľte prostriedky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a neobsahujú tvrdé chemikálie, ako sú fosfáty a chlór. Pranie s ekologicky šetrnými pracími prostriedkami znižuje vplyv na vodu a pôdu.Značka Miele ponúka pracie prostriedky UltraPhase, ktoré dokonale odstránia škvrny, vybielia prádlo a chránia ho proti šednutiu. Môže za to až osem výkonných enzýmov, ktoré zaistia maximálnu čistotu. A pokiaľ ide o farebné prádlo, vďaka ColorProtect zostane vaše obľúbené oblečenie dlhšie pestrofarebné. Pracie prostriedky Miele UltraPhase majú vynikajúcu účinnosť. Vďaka svojej vysokej koncentrácii sú navyše vhodné aj pre životné prostredie. To znamená, že na dosiahnutie sviežej a čistej bielizne postačí minimum prípravku, vďaka čomu spotrebujete menej obalov.Často sa stáva, že používame viac pracích prostriedkov, než je potrebné. Správne dávkovanie nielenže šetrí vaše financie, ale aj životné prostredie. Prebytok chemikálií môže znečistiť vodu a negatívne ovplyvniť jej kvalitu, čo môže v konečnom dôsledku poškodiť aj vašu bielizeň. Našťastie však dnes na trhu nájdeme práčky, ktoré tento problém riešia inovatívnym spôsobom. Napríklad, automatické dávkovanie pomocou revolučného dvojfázového systému TwinDos v práčkach Miele zaručí, že dávkujete len potrebné množstvo prípravku pri každom praní.Ak chcete ušetriť peniaze za pracie prostriedky, pri kúpe práčok Miele so systémom TwinDos teraz získate pracie prostriedky Miele UltraPhase v hodnote 109 eur až na polroka zadarmo Moderné práčky často ponúkajú možnosti energeticky úsporného prania. Využívajte možnosti, ako je nastavenie nižších teplôt, čo nielenže šetrí energiu, ale aj chráni farby a tkaniny vašej bielizne. Pokiaľ ide o sušenie, je dobré si zvoliť sušičku, ktorá ponúka ekologické programy sušenia ako napríklad sušičky Miele s technológiou EcoDry, vďaka ktorej bude vaše prádlo suché v rekordne krátkom čase s nízkou spotrebou energie. A navyše, s revolučnou funkciou automatického dávkovania vône do prádla bude vaše prádlo dokonale svieže a prevoňané až niekoľko týždňov.Pri kúpe sušičky Miele teraz navyše získate jednu vôňu do sušičky zadarmo alebo tri vône za zvýhodnenú cenu.Použitím ekologických pracích prostriedkov, správnym dávkovaním a využívaním energeticky úsporných možností v práčkach a sušičkách nielen ušetríte čas a peniaze, ale aj prispejete k ochrane životného prostredia.