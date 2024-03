Výjazdové rokovanie vlády je politickou fraškou. SaS to vníma s účelom osloviť maďarskú komunitu a získať tak hlasy pre Pellegriniho

Je to politická fraška

Pomoc len pre poslušných?

27.3.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje stredajšie výjazdové rokovanie vlády v Galante za ďalšiu zúfalú snahu koalície pomôcť Petrovi Pellegrinimu pred druhým kolom prezidentských volieb. Jeho účel je podľa strany jediný – osloviť maďarskú komunitu a získať hlasy pre Pellegriniho.„Po prezidentských voľbách zase na menšiny a na pomoc regiónom zabudnú. Tak ako vždy. Už v minulosti však maďarský volič nesklamal a pri porážke Vladimíra Mečiara ukázal, že sa vie postaviť na správnu stranu dejín," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling a dodal, že výjazdové rokovanie vlády je len politickou fraškou. Ficova vláda sa podľa neho zaujíma o regióny len pred voľbami.„Ako dopadla sľubovaná diaľnica do Košíc či výjazdové rokovanie na východe Slovenska na pomoc s povodňami? Dotknuté obce doteraz peniaze nevideli, ale vláda Fica si spravila reklamu. Teraz používajú podobný trik," skonštatoval líder liberálov.Tomu podľa neho nasvedčuje aj vytvorenie štatútu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, ktorého posilnené právomoci vládni predstavitelia aj tak nebudú rešpektovať.„Výjazdové rokovania tejto vlády sú len tragikomickým divadlom, ktoré nás stoja s celou réžiou a ansámblom obrovské peniaze," doplnil poslanec Národnej rady SR za SaS Vladimír Ledecký Projekty v obciach a mestách podľa jeho slov financovať treba, no nie takýmto spôsobom, pretože tu chýba koncepčnosť, kohézia či rovné a spravodlivé podmienky.„Ak by vláda Roberta Fica myslela na regióny tak, ako tvrdí, nesmerovala by pomoc len tam, kde sú poslušní starostovia a primátori," podotkol.