Ako prať prestieradlo a obliečky?

Všeobecné rady

V prvom rade sa odporúča používať gél, pretože sa lepšie rozpúšťa vo vode. Nie je ale tak dôležitý, ako použitie aviváže. Aviváž napomáha zmäkčenie bielizne, čo je u prestieradlá a obliečky dôležité pre komfort spánku. Odporúča sa pranie naruby, a to aj kvôli gombíkom, ktoré môžu v práčke pôsobiť neplechu. Zipsy pred praním zapínajte.

Bielizeň perte už pred prvým použitím, zbavíte tak materiál priemyselného znečistenia. Bielizeň trieďte podľa farieb, najmä periete ak na vyššie teploty. Biele prádlo perte zvlášť s ďalším bielym prádlom, načo použite prací prostriedok vhodný na bielu bielizeň, aby ste zachovali žiarivé farby. Pokiaľ k bielym pre posteľné prádlo prihodíte napríklad šedé alebo modré obliečky, riskujete tak postupné zašednutie a zmatnenie bielej farby. Dôležitejšie je prať jednotlivé materiály zvlášť, pretože bavlna vyžaduje iné podmienky, než napríklad polyester.

Bavlnené vlákna - najhygienickejší riešenie

Väčšina prírodných vlákien má tú výhodu, že je možné prať ich na vyššie teploty. Všeobecne sa táto vlastnosť často využíva napríklad pri výrobe odevov do sterilného prostredia (lekárske plášte, potravinárske príslušenstvo). Z toho dôvodu sa nielen rúška a plienky, ale aj obrusy a uteráky často vyrábajú práve z bavlny, ktorú je možné vyvárať. Väčšina čisto bieleho obliečky vydrží občasné pranie na 90 ° C (teda na vyvárku), hlavne ak neobsahuje plastové príslušenstvo, ako sú gombíky a zipsy.

Všeobecne sa ale odporúča prať tieto tkaniny na 60 ° C, čo je teplota, ktorá spoľahlivo zabije roztoče a vírusy, najmä počas choroby alebo v prípade alergií v rodine. Zároveň je to teplota, pri ktorej sa bavlna toľko nezráža. Bavlnené bielizeň je tiež možné žehliť na najvyšší stupeň, čím sa definitívne dokončuje hygienický proces. Bavlnené látky sú preto vhodné do rodín s deťmi. Dajte si však pozor v prípade, že má na sebe bavlna farebná potlač. Niektoré farby vyššie teploty neznesú, venujte preto pozornosť údajom na štítku. Rovnakým spôsobom udržiavame aj flanel.

Ľanové posteľná bielizeň - prírodne chladivé

Ľanové obliečky má podobné vlastnosti, ako bavlna. Je možné ho prať na vyššie teploty a dosiahnuť tým vysokého štandardu hygieny. Avšak ľan sa bohužiaľ tiež rád zráža. Žehlenie preto prebieha na druhý stupeň a teplotu prania sa odporúča taky moc nepreháňať (40 ° C je ideálnych, ale niektoré druhy ľanu šesťdesiatku zvládajú úplne perfektne). Problém tiež nastáva pri vyššom počte otáčok pri praní aj sušení: vlákna sa môžu lámať. Z toho dôvodu sa odporúča nesušiť ľan v bubnovej sušičke. Pretože ľan pohlcuje chĺpky iných vlákien, odporúča sa vložiť ľanové kúsky do väčšieho ľanového vreca alebo povlaku.

Krepové bielizeň - jednoduché na údržbu

Najjednoduchšie na údržbu je krepová posteľná bielizeň. Je vyrobené z mäkčené bavlny, ktorá sa nemusí žehliť. Štruktúra textilu totiž zamedzuje krčenie. Odporúča sa prať na nižšie teploty, maximálne na

60 ° C, dbajte tiež na dostatok miesta v bubne. Mäkčená bavlna schne rýchlejšie, než väčšina iných materiálov. Ak sa však rozhodnete krepové bielizeň upravovať horúčavou, tak vedzte, že žehlička mu neškodí a že sušenie v sušičke zvládne na normálnu teplotu. Hovoríme však o krepu vysokej kvality; menej kvalitné materiály vyžadujú inú údržbu.

Elegantný bavlnený satén

Čo sa týka kvalitného bavlneného saténu, tento materiál je komfortný celoročne. Je hladký, nekrčivý a príjemný na dotyk. Keďže ide stále o bavlnu, môžete kvalitný bavlnený satén prať aj na 60 ° C, bez toho aby sa poškodil. Materiálu nevadí ani chemické čistenie.

Hrejivé mikrovlákno

Plachty mikrovlákna sú príjemná hlavne v zime, pretože hreje. Jeho výhodou je tiež to, že nepúšťa žmolky, ani drobná vlákenka. Jedná sa o umelý materiál, konkrétne o vlákna polyesteru, čo značí, že neznesú vysoké teploty pri praní. Maximálna teplota na údržbu je 40 ° C. Mikrovlákno nežehlím, ale pretože sa nekrčí, nie je to nutné. Pred praním obráťte prestieradlo z mikrovlákna naruby.

Žerzej: ako si poradiť so zmesou?

"Jersey" je špecifický materiál. Keďže obsahuje rôznu gramáž prímesi, nedá sa jednoznačne určiť, ako k žerzeja pristupovať. Odporúča sa pranie na maximálne 40 ° C a žiadne žehlenie, ani bielenie. Sušičku môžete použiť pri stredných teplotách.

Zdroj obrázka:Peakstock/shutterstock.com