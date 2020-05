V nedeľu pravidelne alebo občas pracuje takmer tretina Slovákov, v rámci EÚ je to vysoký podiel

Zatvorenie obchodov polarizuje politikov

Najvyšší podiel v rámci V4

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - V nedeľu pravidelne alebo občas pracuje 31 % zamestnaných Slovákov. Pravidelne pritom trávi nedeľu v práci 16,3 % zamestnaných, ďalších 14,6 % sa týka pracovná nedeľa občas. Najväčší podiel pracujúcich v nedeľu, zvyčajne alebo občas, malo Slovensko v roku 2006 a to 36 %, zvyčajne to bolo 20,8 % a občas 15,2 %.Vyplýva to z najaktuálnejších údajov Eurostatu za rok 2019, ktoré do svojej analýzy zahrnula analytička WOOD & Company Eva Sadovská."Zatvorené obchody v nedeľu je téma, ktorá aktuálne polarizuje politikov, obchodníkov, ale i širokú verejnosť. Jedným z argumentov, prečo by mali zostať prevádzky maloobchodu v nedeľu zatvorené, je aspoň jeden voľný deň v týždni pre zamestnancov. Na Slovensku pritom pravidelne alebo občas pracuje v nedeľu až 31 % zamestnaných Slovákov a Sloveniek. To je zároveň jeden z najvyšších podielov v rámci EÚ," ozrejmila Eva Sadovská.Aktuálne počet pracujúcich v nedeľu predstavuje v absolútnom vyjadrení na Slovensku približne 786 tisíc zamestnaných. Podľa údajov Štatistického úradu SR maloobchod vlani zamestnával v priemere 168 tisíc ľudí, pričom pracovná nedeľa sa týkala mnohých z nich. "Odhadujeme teda, vychádzajúc z údajov Eurostatu, že v nedeľu pracuje z iných odvetví ekonomiky (mimo maloobchodu) zvyčajne alebo niekedy ďalších minimálne 650 – 700 tisíc Slovákov. A to prevažne z priemyselných odvetví, reštaurácií, ubytovacích zariadení, dopravy či poľnohospodárstva, ale aj kultúry. No a v neposlednom rade z radov zdravotníkov, hasičov či policajtov," povedala Eva Sadovská.V rámci EÚ patrí Slovensko medzi krajiny s najvyšším podielom pracujúcich v nedeľu. Najvyšší podiel majú v Holandsku a to na úrovni 37,3 %. Nasledujú Malta a Dánsko s podielmi na úrovni 35 %. V Chorvátsku pracuje občas alebo pravidelne v nedeľu tretina zamestnaných. Slovensko má najväčší podiel nedeľňajších pracujúcich v rámci V4 (Visegrádskej skupiny). V Českej republike a v Poľsku ide o približne 25 %, v Maďarsku o 23,1 % z celkového počtu pracujúcich mužov a žien. Najnižší podiel pracujúcich počas nedele je v Nemecku a to na úrovni 19,3 %.