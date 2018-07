AKO PREŽIŤ POHODU V POHODE: Zdravotní záchranári vám poradia

Príprava na 22. ročník hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa na trenčianskom letisku začne vo štvrtok 5. júla 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 4. júla (TASR) – Výdatné raňajky, dostatočný pitný režim a ochrana pred slnkom sú podľa zdravotných záchranárov najdôležitejšími atribútmi na pohodlné zvládnutie multižánrového festivalu Pohoda na trenčianskom letisku (4. – 8. 7.).Podľa zdravotníckej záchranárky zo skupiny Falck Petry Plačkovej je jednou z najdôležitejších zásad pre účastníkov letných hudobných festivalov dodržiavanie pitného režimu. Pripomína, že pivo a alkoholické nápoje sa do pitného režimu nepočítajú a vody, minerálky alebo čaju treba vypiť dvakrát toľko ako alkoholu.Okrem pitného režimu sú na festivaloch podľa nej veľmi dôležité raňajky, poriadne sa najesť ráno môže vyslovene zachrániť život. Kto sa naraňajkuje, vyhne sa kolapsom.uviedla Plačková.Ako dodala, pribaliť si treba aj teplé oblečenie, v noci môže byť chladno alebo sa môže počas festivalu náhle ochladiť. Zobrať si treba pre istotu pršiplášť, gumáky či celtovinu na stan. Ak chcú byť návštevníci festivalu pripravení na všetko, veci v stane by si mali zabaliť do vreciek, aby mali istotu suchého šatstva aj v prípade prietrže mračien.zdôraznila záchranárka s tým, že praktické veci, ktoré účastníci festivalov ocenia, sú prenosný adaptér na mobil, baterka, ale aj vytlačený program či harmonogram festivalu.