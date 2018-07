RVR: TV Markíza dostala pokutu vo výške 17.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na stredajšom zasadnutí vysielateľovi TV Markíza pokutu vo výške 17.000 eur.uviedla o rozhodnutí hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.Pokutu vo výške 3319 eur dostal od Rady aj vysielateľ TV JOJ, v tomto prípade je postihom za porušenie zákona o ochrane maloletých a zle označenú vekovú hranicu vhodnosti programov.ozrejmila Michelčíková.Finančnú sankciu uložila RVR aj Západoslovenskej televízii, čiastkou 165 eur pokutovala nedodanie súvislého záznamu vysielania z 19. februára 2018. Sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona uložila RVR Rádiu One za to, že 29.1. a 12.4.2018 nevyužívalo frekvenciu 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu bola pridelená. Rada napomenula aj spoločnosť Media Company za to, že 5., 9., 13.10.2017 a 27.3.2018 vysielala programovú službu Považie bez udelenej licencie. RVR takisto na stredajšom zasadnutí udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznych programových služieb Televízia CENTRAL a Orange Infokanál.