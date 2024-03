Ako prežiť veľkonočné sviatky v regióne Vysoké Tatry?

Jarná nezabudnuteľná lyžovačka vo vysokotatranských strediskách

Vlna zábavy v aquaparku AquaCity Poprad

Jedinečná šanca ešte navštíviť Tatranský ľadový dóm

Čo by to bolo za návštevu Vysokých Tatier bez vysokohorskej turistiky?

VEĽKÁ NOC

3 dni veľkonočnej zábavy na Štrbskom plese

Zábavné veľkonočné tradície čakajú návštevníkov naprieč celým Tatrami:

27.3.2024 (SITA.sk) - Zimná sezóna vo Vysokých Tatrách sa pripravuje na svoj posledný zimný vrchol, ktorým bude veľkonočná zábava na svahoch aj v popradskom aquaparku.Vysokotatranské lyžiarske strediská Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica hlásia slušné snehové podmienky a pre návštevníkov pripravili aj atraktívny program. V stredisku Tatranská Lomnica si užijete jarnú lyžovačku z Lomnického sedla 2190 m.n.m., ide o najvyššie položenú a najstrmšiu zjazdovku, ktorá uspokojí aj najnáročnejších lyžiarov. Počas Veľkonočnej nedele sa bude na Skalnatom Plese grilovať na terase reštaurácie Panoráma, pre deti je pripravený animačný program "v krajine zázrakov" a lyžiarov vyšibe "Tatrancko". Za neopakovateľnými výhľadmi sa môžete vyviesť na druhý najvyšší štít Tatier Lomnický štít, aktuálny stav zjazdoviek nájdete na www.vt.sk Počas Veľkej noci si zalyžujete aj na Štrbskom Plese, ktoré je najvyššie položeným lyžiarskym strediskom na Slovensku. V prípade dobrých snehových podmienok si lyžiari vychutnajú 9 km zasnežovaných zjazdoviek, dolné úseky ponúkajú zjazdovky pre menej skúsených a začiatočníkov. Solisko a Furkota určite poteší profesionálneho lyžiara, aktívni členovia rodiny si počas Veľkej noci vďaka umelému snehu užijú bežecké lyžovanie v najväčšom stredisku bežeckého lyžovania Bežecké lyžovanie - Región Vysoké Tatry (regiontatry.sk) Do lyžiarskeho strediska Štrbské Pleso sa pohodlne dostane skibusom, ktorý bude jazdiť z centrálneho parkoviska do strediska v pravidelných 15 minútových intervaloch. https://regiontatry.sk/lyzovanie/ski-aqua-bus/ Pestrý animačný program je počas celých sviatkov pripravený v termálnom aquaparku AquaCity Poprad. Vlna zábavy a nezabudnuteľných zážitkov pre celú rodinu - deti potešia tvorivé dielne, súťaže, minidisko, slovenský ľudový vodný aerobic a množstvo iných kreatívnych aktivít. Rodičom odporúčame navštíviť najväčšie dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku Fire & Water Wellness & Spam ktoré vás očarí širokou ponukou výnimočných wellness služieb. Nájdete v ňom rôzne druhy sáun a inhalačných miestností, ceremoniálnu saunu so saunovými show, oddychové miestnosti, ľadovú jaskyňu, relaxačný bazén, zátoku lásky alebo vírivku. https://aquacity.sk/event/velkonocny-program-29-3-1-4-2024/ Počas Veľkej noci máte ešte jedinečnú možnosť navštíviť aj Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorého interiér zdobí monumentálna stavba z Londýna - Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey) a zhliadnúť zaujímavosti ako miniatúru korunovačných klenotov, ľadové korunovačné kreslo (kde sa môžu návštevníci odfotiť), sklenenú kráľovskú korunku od umeleckého sklára a dizajnéra Achilleasa Sdoukosa, či list návštevníkom Tatranského ľadového dómu od dekana Westminsterského opátstva. V nedeľu 31.03.2023 o 12:00 hod. sa uskutoční hudobné vystúpenie Nikolas Draškovič a o 15:00 hod. sa uskutoční aj posledný koncert a Tatranský ľadový dóm sa rozozvučí tónmi detského speváckeho zboru BRIOSO. Sochy, ktoré vznikli počas podujatia Tatry Ice Master môžete obdivovať vo vedľajšej kupole v Galérii ľadových majstrov.Aj keď je v platnosti stále sezónna uzávera, pre náročnejších turistov však Tatry ponúkajú veľa možností. Veľmi obľúbená je túra na Téryho, či Zbojnícku chatu, vyšľapať si môžete aj na Sliezsky dom, či na Chatu pri Zelenom plese. Pre rodiny s deťmi odporúčame ľahšiu jarnú turistiku – a to zo Štrbského Plesa na Popradské, alebo Jamské pleso, na Vodopád Skok, alebo zo Starého Smokovca na Hrebienok, prípadne si môžete predĺžiť výlet na vodopády Studeného potoka a na Zamkovského chatu.V sobotu to bude hudobno-zábavný program s Andrejom Bičanom pri Apresski, v nedeľu sa budú pod zjazdovkou Interski pliesť korbáče a maľovať vajíčka.Ani tento rok v nedeľu nebude chýbať zábavný karneval na svahu – všetky masky získavajú zľavu na skipass a súťažia o ďalšie skvelé ceny od poroty. Veľkonočný víkend zavŕšime v pondelok nežnou oblievačkou.V čase Veľkej noci budú prebiehať Veselé Jarné Smokovecké trhy, na námestí pred Kaviarňou a čajovňou U Vlka v Starom Smokovci v termíne 29.-31.3. (piatok-nedeľa), každý deň 10:00-18:00.môžete navštíviť zverofarmu. V pondelok, stredu a piatok o 9:30 sa môžete zúčastniť kontaktnej prehliadky s ošetrovateľmi a previesť sa na poníkoch.sa budú v okolí hľadať veľkonočné vajíčka - zajačik na mape ti napovie, kde sa ukrýva veľkonočné vajíčko. Vajíčko ukrýva indíciu, ktorú si treba dobre zapamätať alebo zapísať. V galérii Poliankovo čaká tajnička, do ktorej zapíšeš všetky indície.si môžete vychutnať špeciálne Veľkonočné raňajky. Kultúra bude zastúpená populárnym divadelným predstavením Zoznamka. Fanúšikom vrcholovej gastronómie poteší chuťové poháriky Degustačná večera.Veľkonočné kreatívne dielničky, Maľovanie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami a materiálmi, pletenie korbáčov, výroba veľkonočných dekorácií, animácie a maľovanie na tvár, či modelovanie balónov. Vyberte si z ponuky tatranských hotelov: Ubytovanie - Región Vysoké Tatry (regiontatry.sk) a užívajte si bezstarostnú Veselú Veľkú Noc v Regióne Vysoké Tatry!Informačný servis