Novela zákonníka práce zavedie povinnosť dodávateľovi služieb vyplatiť mzdu zamestnancovi, ktorému ju nevyplatil zamestnávateľ

27.3.2024 (SITA.sk) - Novelou zákonníka práce sa zavádza povinnosť dodávateľa služby vyplatiť mzdu zamestnancovi, ktorému mu nevyplatil zamestnávateľ, ak tento je priamym subdodávateľom pre dodávateľa služby. Zároveň sa v novele spresňujú podmienky, za akých takýto dodávateľ môže odoprieť vyplatenie mzdy.Táto úprava sa týka zamestnávateľov a dodávateľov služieb v oblasti výkonu stavebných prác týkajúcich sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Novelu v stredu schvália vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Galante. Po schválení parlamentom by mala byť účinná od augusta tohto roka. Rezort práce predložil túto novelu zákonníka práce v snahe predísť sporu na úrovni Európskej únie , ktorá namietala nesúlad slovenských vnútroštátnych opatrení a európskej smernice.Dodávateľ služby bude povinný vyplatiť mzdu najviac v sume zodpovedajúcej minimálnej mzde patriacej za každú hodinu práce, ktorou sa zamestnanec podieľal na kontrakte svojho zamestnávateľa. Danú mzdu poskytuje dodávateľ služby v tzv. čistom vyjadrení a na dodávateľa služby neprechádza povinnosť výkonu zrážok zo mzdy.Podľa údajov rezortu vnútra sa v období od 2018 do 2022 eviduje na Slovensku priemerne 171 trestných činov nevyplatenia mzdy ročne.Ide o všetkých zamestnancov na Slovensku, ktorým nebola vyplatená mzda, pričom absentujú údaje o tom, koľko zamestnancov z danej skupiny tvoria zamestnanci v oblasti výkonu stavebných prác týkajúcich sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil splatnú mzdu.Nakoľko odhadovaný podiel zamestnancov v stavebníctve predstavuje cca 2,5 % celkového počtu zamestnancov, potom možno predpokladať, že z počtu 171 prípadov nevyplatenia mzdy by to mohli byť zhruba štyria zamestnanci ročne.