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 24hod.sk    Šport

03. októbra 2026

Ako prvý Slovák strelil gól v novej sezóne NHL. Dvorský bol zároveň aj treťou hviezdou zápasu – VIDEO


Tagy: forma Gól NHL NHL 2026/2027 Pochvala

Jeho tím dokázal zvíťaziť 4:0 na ľade Dallasu Stars. Prvý zápas novej sezóny NHL má za sebou aj posledný zo Slovákov - Dalibor Dvorský zo St. Louis Blues. Jeho tím dokázal zvíťaziť 4:0 na ľade ...



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blues_stars_hockey_46554 676x451 3.10.2026 (SITA.sk) - Jeho tím dokázal zvíťaziť 4:0 na ľade Dallasu Stars.


Prvý zápas novej sezóny NHL má za sebou aj posledný zo Slovákov - Dalibor Dvorský zo St. Louis Blues. Jeho tím dokázal zvíťaziť 4:0 na ľade Dallasu Stars.

Len 21-ročný útočník z krajiny pod Tatier sa strelecky presadil v druhej tretine, keď zvyšoval na priebežných 2:0. V tretej formácii mal vyše 13-minútovú vyťaženosť a menovali ho za tretiu hviezdu duelu.

Brankár Joel Hofer si pripísal 25 zákrokov vo svojom prvom štarte v úvodnom stretnutí sezóny NHL v kariére. Celkovo to bolo pre neho deviate čisté konto v profilige, v minulom ročníku ich mal na konte šesť, čo bol druhý najvyšší počet v súťaži.

Brankár vyspel


"Samozrejme, vieme o útočnej sile Dallasu. Sú veľmi dynamickí a dokážu predviesť skvelé akcie, no teraz sme túto skúšku zvládli. Veľa sme im nedovolili, takže uznanie patrí našim chlapcom," zhodnotil gólman St. Louis Blues.

Mason McTavish skóroval pri svojom debute za St. Louis. Jimmy Snuggerud a Pius Suter si zhodne pripísali gól a asistenciu.

"Hofer je nesmierne súťaživý typ. Je veľmi sústredený a značne vyspel. Myslím si, že začíname vidieť brankára, ktorý dozrieva na hráča patriaceho medzi desať najlepších v lige," chválil ho tréner Blues Jim Montgomery pre web nhl.com.

Návrat po zranení


Náprotivok Jake Oettinger predviedol 20 zákrokov v drese Stars. "Nakoniec sa oni dostali do svojho herného rytmu skôr než my a udržali si ho. Musíme byť o niečo ostrejší, určite hneď od začiatku. Do tempa sme sa dostali až v druhej tretine," povedal kouč Dallasu Glen Gulutzan.

Útočník Stars Tyler Seguin (po zranení predného skríženého väzu v pravom kolene) odohral svoj prvý zápas od 2. decembra 2025. Počas takmer 15 minút na ľade mal bilanciu mínus dvoch bodov a šesť trestných minút.

"Mal som pocit, že tá pauza bola dlhá. V prvej polovici som sa cítil rýchlo, no potom sa tempo trochu spomalilo a vtedy som sa začal cítiť o niečo lepšie. Bude to už len fakt lepšie. S večerom nie som veľmi spokojný, ale zajtra je nový deň," uznal skúsený 34-ročný útočník.


Má to za sebou


McTavish poslal Blues do vedenia 1:0 už po 94 sekundách hry. "Úprimne, bola to veľmi rýchla akcia. Jednoducho som sa dostal pred bránku. Ani poriadne neviem, ako som sa k puku dostal, ale nejako skončil v sieti," priznal.

St. Louis získalo 23-ročného forvarda výmenou s Anaheimom Ducks za dve voľby v prvom kole draftu NHL v roku 2026 (s číslami 15 a 29).

"Vždy poteší, keď skórujete hneď v prvom dueli. Čím dlhšie to trvá, tým ťažšie bremeno človek cíti na pleciach, takže je fajn mať ten prvý gól za sebou. Dúfam, že pridám aj ďalšie," radoval sa McTavish.

Všetci už boli v akcii


Dalibor Dvorský zvýšil v druhej tretine na rozdiel dvoch gólov do odkrytej siete. V poslednom dejstve sa ešte pridali jeho spoluhráči Snuggerud a Suter - obaja do prázdnej bránky súpera.

Gól slovenského útočníka je zatiaľ jediný v novozačatej sezóne NHL. Stále ide iba o jediný bod rodáka spod Tatier v aktuálnom ročníku.

Do hry sa dostali aj Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Šimon Nemec, Samuel Honzek, Martin Fehérváry a Erik Černák, no bez bodového zápisu.


Zdroj: SITA.sk - Ako prvý Slovák strelil gól v novej sezóne NHL. Dvorský bol zároveň aj treťou hviezdou zápasu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: forma Gól NHL NHL 2026/2027 Pochvala
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