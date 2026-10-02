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02. októbra 2026
Fanúšikov OGC Nice súd oslobodil spod obvinení zo útoku na hráčov klubu
Tagy: Ligue 1
Obhajobe dvojice pomohli výpovede policajtov, ktorí tvrdili, že obaja lídri ultras sa snažili situáciu upokojiť. Súd vo francúzskom Nice v piatok oslobodil dvoch fanúšikov miestneho klubu OGC Nice, ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Obhajobe dvojice pomohli výpovede policajtov, ktorí tvrdili, že obaja lídri ultras sa snažili situáciu upokojiť.
Súd vo francúzskom Nice v piatok oslobodil dvoch fanúšikov miestneho klubu OGC Nice, ktorí boli obvinení z útoku na hráčov A-tímu na konci minulého roka. Žalobca počas júlového súdneho pojednávania žiadal pre oboch tresty od jedného do dvoch rokov za mrežami z dôvodu ich vedúcich pozícií v ultra skupine "Populaire Sud". Obaja boli už v minulosti odsúdení za futbalové násilie.
Obhajobe pomohli výpovede policajtov, ktorí tvrdili, že obaja lídri ultras sa snažili situáciu upokojiť. Skupina približne 200 ultras sa v novembri zhromaždila pred tréningovým centrom klubu a zablokovala autobus A-tímu po prehre 1:3 v Loriente, čo vtedy bola už štvrtá ligová prehra bez prerušenia.
Oficiálni predstavitelia klubu sa dohodli, že hráči opustia autobus a prejdú cez hrozivý sprievod nahnevaných ultras k tréningovému centru. Do niekoľko hráčov priaznivci násilne strkali alebo na nich pľuli, pričom Terem Moffi a Jeremie Boga neskôr podali sťažnosť na políciu. Obaja hráči už za klub nikdy nehrali.
Prokurátor Damien Martinelli obvinil dvoch obžalovaných z organizácie "pasce". Obaja fanúšikovia, tridsaťdvaročný Anthony a 42-ročný Mohamed, opúšťali súd so slzami v očiach.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikov OGC Nice súd oslobodil spod obvinení zo útoku na hráčov klubu © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd vo francúzskom Nice v piatok oslobodil dvoch fanúšikov miestneho klubu OGC Nice, ktorí boli obvinení z útoku na hráčov A-tímu na konci minulého roka. Žalobca počas júlového súdneho pojednávania žiadal pre oboch tresty od jedného do dvoch rokov za mrežami z dôvodu ich vedúcich pozícií v ultra skupine "Populaire Sud". Obaja boli už v minulosti odsúdení za futbalové násilie.
Obhajobe pomohli výpovede policajtov, ktorí tvrdili, že obaja lídri ultras sa snažili situáciu upokojiť. Skupina približne 200 ultras sa v novembri zhromaždila pred tréningovým centrom klubu a zablokovala autobus A-tímu po prehre 1:3 v Loriente, čo vtedy bola už štvrtá ligová prehra bez prerušenia.
Oficiálni predstavitelia klubu sa dohodli, že hráči opustia autobus a prejdú cez hrozivý sprievod nahnevaných ultras k tréningovému centru. Do niekoľko hráčov priaznivci násilne strkali alebo na nich pľuli, pričom Terem Moffi a Jeremie Boga neskôr podali sťažnosť na políciu. Obaja hráči už za klub nikdy nehrali.
Prokurátor Damien Martinelli obvinil dvoch obžalovaných z organizácie "pasce". Obaja fanúšikovia, tridsaťdvaročný Anthony a 42-ročný Mohamed, opúšťali súd so slzami v očiach.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikov OGC Nice súd oslobodil spod obvinení zo útoku na hráčov klubu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1
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