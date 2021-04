Ako sa bude vyvíjať nezamestnanosť na Slovensku? Významnú úlohu zohrá aj ďalší vývoj pandémie koronavírusu

aktualizované 20. apríla, 15:46



Prácu si našlo viac ľudí

Vyradili tisíce uchádzačov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 (Webnoviny.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v marci medzimesačne zvýšila o 0,08 percentuálneho bodu na 7,98 percenta. Ako ďalej informovalo ústredie práce, trh práce teda ostáva naďalej stabilný. Druhá vlna pandémie podľa ministra práce Milana Krajniaka nespôsobila radikálny nárast nezamestnanosti a verí, že čoskoro príde opätovné oživenie pracovných príležitostí.„Vzhľadom na situáciu v ekonomike, ktorú sme mohli pozorovať v marci tohto roka, sme jemný nárast nezamestnanosti očakávali,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák . Prijaté opatrenia a lockdown obmedzovali ekonomickú aktivitu, a to predovšetkým v službách a maloobchode.Súčasné uvoľňovanie obmedzení však výrazne pomôže práve v týchto odvetviach a poskytne podnikateľom opätovný impulz do ďalšej činnosti, potenciálne aj investícií či zamestnávania.V medziročnom porovnaní miera evidovanej nezamestnanosti stúpla o 2,79 percentuálneho bodu. V marci minulého roka bola totiž na úrovni 5,19 percenta. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol v marci tohto roka 218 627 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 2 132 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v marci 2021 na úrovni 8,58 percenta. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2021, vzrástla o 0,03 bodu.Úrady práce evidovali celkovo 234 942 ľudí bez práce, čo je o 654 osôb viac ako vo februári. Podľa doby evidencie je až 89 361 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje viac ako tretinu z celkového počtu nezamestnaných.Už tretí mesiac po sebe sa na trhu práce uplatnilo viac ako 10 000 nezamestnaných. V marci 2021 si našlo prácu 10 893 nezamestnaných, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 754 osôb viac.Celkovo bolo v marci 2021 z evidencie vyradených 12 982 uchádzačov o zamestnanie, z toho 7 pre nespoluprácu a ďalších 2 082 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov. Išlo o starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60-tisíc voľných pracovných miest. V marci 2021 ich úrady práce evidovali 62 792, čo je o 714 pracovných miest viac ako vo februári. Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol na úrovni 27 466, vo februári ich bolo 27 426.Do nasledujúcich mesiacov Slovenská sporiteľňa očakáva už len veľmi jemné kolísanie miery nezamestnanosti, pričom jej výraznejší pokles predpokladá v posledných mesiacoch roka. Tým by priemerná miera disponibilnej nezamestnanosti za rok 2021 mala dosiahnuť 7,6 percenta.„Významnú úlohu však bude zohrávať ďalší vývoj pandémie na Slovensku, aj v zahraničí, spolu s progresom vo vakcinácii,“ dodal Horňák.