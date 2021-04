Putin neplánuje rokovať s Českom, rozhodnutie vyhostiť ruských diplomatov bolo podľa Peskova „deštruktívne“

Vzťahy sa zhoršili

Pokus podobať sa kamarátom z USA

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje rokovania s predstaviteľmi Českej republiky. Podľa webu pravda.ru to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Vzťahy medzi Moskovu a Prahou sa zhoršili po tom, ako sa Česko rozhodlo vyhostiť 18 ruských diplomatov v Česku, ktorých české rozviedky identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb.Tie mali stáť za výbuchmi muničných skladov v moravských Vrběticiach, ktoré sa nachádzajú vzdušnou čiarou asi 10 kilometrov od slovenských hraníc. Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve, ktorí museli opustiť krajinu do pondelňajšej polnoci.Peskov zdôraznil, že rozhodnutie českej strany vyhostiť ruských diplomatov možno nazvať „deštruktívnym“ pre vzťahy medzi Moskvou a Prahou. „Toto správanie Prahy považujeme, samozrejme, za absolútne neopodstatnené a deštruktívne z hľadiska bilaterálnych vzťahov,“ povedal.Ako ďalej zdôraznil, konanie Prahy nepovažuje v súlade so „zdravým rozumom“. „Všetko to vyzerá ako pokus podobať sa v nepredvídateľnom a agresívnom konaní na svojich kamarátov zo zámoria,“ neodpustil si Peskov narážku na Spojené štáty.