Ako sa írsky národný nápoj dostal k českému medu

19.8.2024 (SITA.sk) -V meste s pätnásťtisíc obyvateľmi nie je nikto, kto by nevedel o svetoznámom liehovare. A prečo nie, keď výrobca nápoja dáva prácu značnej časti miestnych obyvateľov, ale hlavne preto, že preslávil meno mesta po celom svete. Pred niekoľkými rokmi pribudol do ich produktového portfólia nový produkt s názvom Tullamore DEW Honey. "V segmente whisky vo všeobecnosti už existuje niekoľko ďalších medových produktov. Povedali sme si, že by sme mohli skúsiť prísť s niečím úplne novým, napríklad s príchuťou kombinujúcou chuť ananásu a našej whisky. Urobili sme však veľa prieskumov a zistili sme, že med z Českej republiky má vysokú povesť pre svoju vysokú kvalitu a hlavne skvelú prírodnú chuť," hovorí Kevin Pigott, globálny ambasádor Tullamore Dew . "Poslali nám vzorky a začali sme pracovať. Začali sme testovať, aký druh whisky bude najlepšie fungovať s medom, a nakoniec sme sa rozhodli, že Tullamore Dew s 35% alkoholom bude najlepšie fungovať s vaším medom," dodáva Piggot. "Na záver treba povedať, že med a írska whisky patria k sebe od začiatku. Keď sme začali vyrábať whisky, bolo potrebné nápoj pred uložením do suda zmäkčiť. Okrem iného používal med," dodáva Kevin.Tradícia včelárstva v Českej republike je dlhoročná a historická. Pramene uvádzajú, že prvá zmienka o včelárstve na území dnešnej Českej republiky pochádza z roku 993, keď tu vládol Boleslav II. Ťažba medu bola pre vtedajšie obyvateľstvo zdrojom zaujímavých surovín a sladidiel. Použitie bolo iné, ale spôsob chovu bol iný. Dnes patríme medzi špičku včelárov v Českej republike z hľadiska pomeru počtu obyvateľov k jednému včelárovi.