Kolíková: Nikdy som nerozhodla o prepustení odsúdeného z väzenia, Susko klame

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal dovolanie vo veci odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR , ktorý Kováčikovi uložil trest osem rokov väzenia. Ako ešte začiatkom augusta informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová, minister tak reagoval na doručený podnet obhajcu odsúdeného, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený.

19.8.2024 (SITA.sk) - Exministerka spravodlivosti a opozičná poslankyňa Mária Kolíková SaS ) odmieta, že by v ministerskej funkcii rozhodla o prepustení právoplatne odsúdenej osoby z výkonu trestu. Na sociálnej sieti tak reagovala na výrok súčasného šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ).Ten totiž vo zverejnenom videu uviedol, že také dovolanie, aké on podal vo veci právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika , pričom ho zároveň prepustil z väzenia, podala v minulosti aj Kolíková.„Jednoducho žiadne takéto rozhodnutie nenájdete a neviem o žiadnom takomto rozhodnutí od iného ministra,“ uviedla Kolíková s tým, že rozhodnutie Suska je bezprecedentné. Prepustenie Kováčika však podľa Kolíkovej nie je jediný dôvod, pre ktorý ho chce opozícia odvolať z funkcie.„Hanebná novela trestných kódexov , keď ste sa postavili na stranu trestne stíhaných osôb. Keď ste zradili Slovensko a postavili ste sa na stranu stíhaných osôb blízkych tejto vládnej koalícii, aby unikli pred spravodlivosťou,“ odkázala Kolíková Suskovi. Doplnila, že zlyhaním ministra sú aj tlačové besedy so stíhanými osobami, na ktorých šikanuje sudcov.„Toto sú len jedny zo zlyhaní aj je rad ďalších,“ dodala opozičná poslankyňa.