Ako sa máte, Slovensko? prichádza s novým projektom: diskusné panely ASMS Vision Boards

9.5.2022 (Webnoviny.sk) -Ako sa máte, Slovensko? (ASMS) je etablovaný prieskum, ktorý už dva roky mapuje meniace sa postoje ľudí k dôležitým spoločenským otázkam. Pomocou pravidelných a kontinuálnych prieskumov verejnej mienky tak pomáha verejnosti, médiám a verejným inštitúciám pochopiť motivácie ľudí k ich správaniu. ASMS vzniklo krátko po prepuknutí pandémie v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumnou agentúrou MNFORCE a komunikačnou agentúrou Seesame.Ako sa máte, Slovensko? sa spojilo so Slovenskou asociáciou verejného zdravia (SAVEZ) s cieľom rozvíjať platformu Fórum prevencie, ktorá od roku 2017 spája kľúčových aktérov a podporuje spoluprácu, vzájomné zdieľanie skúseností a odporúčaní v oblasti podpory zdravia a prevencie. Vznikol tak nový projekt: ASMS Vision Boards.Ambíciou ASMS Vision Boards je z dlhodobého hľadiska na základe unikátnych dát iniciovať kontinuálnu diskusiu na top témy, ktoré hýbu Slovenskom. "V súčasnosti vidíme, že aj v oblasti zdravia sa šíri množstvo dezinformácií. Pandémia a neochota ľudí očkovať sa, nám tiež ukázali dôležitosť strategickej komunikácie. Lepšie pochopenie dát nám môže pomôcť optimálne nastaviť komunikáciu do budúcna." približuje cieľ nového projektu Barbara Lášticová, riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. "Vo svojej práci sa snažíme prepájať vedecký výskum so spoločenskou relevanciou. Toto prepojenie považujem za dôležitý základ pri hľadaní riešení súčasných výziev," dodáva Miloslav Bahna, riaditeľ Sociologického ústavu SAV.Každý z plánovaných diskusných panelov k aktuálnym dátam o témach, ktoré rezonujú v spoločnosti a ich význame do budúcna, bude tvorený odborníkmi, politickými predstaviteľmi, novinármi a zamestnávateľmi. Práve zamestnávatelia zohrávajú v tomto kontexte dôležitú úlohu. Prieskumy spoločnosti Edelman Trust Barometer z posledných dvoch ročníkov ukazujú, že zamestnávatelia patria v čase krízy medzi najdôveryhodnejší zdroj informácií. "Spájanie verejného a súkromného sektora a odbornej verejnosti vnímam ako kľúčové nielen pre lepšie porozumenie meniacich sa trendov a nálad v spoločnosti, ale aj pre tvorbu konkrétnych strategických a komunikačných odporúčaní, ktoré tieto zmeny reflektujú. Chceme preto podporiť spoločnú diskusiu všetkých relevantných aktérov, ktorá je založená na dátach a prináša víziu do budúcnosti" konštatuje Zuzana Katreniaková zo Slovenskej asociácie verejného zdravia.Diskusné panely ASMS Vision Boards sa uskutočnia pri príležitosti Európskeho týždňa verejného zdravia (16.5. – 20.5.2022), ktorý sa tento rok zameriava na tri centrálne témy:Projekt sa koná pod záštitou SAVEZ, ktorá je členom Európskej asociácie verejného zdravotníctva (EUPHA): "Zdravie sa v dôsledku pandémie opäť stalo európskou prioritou. Teší ma, že na Slovensku vzniká projekt, ktorý podporí spoločné úsilie smerujúce k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti verejného zdravia aj v kontexte aktuálnych udalostí", zhodnotila prínos nového projektu prezidentka EUPHA Iveta Nagyová.Použité analýzy:Informačný servis