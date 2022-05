V Európe panuje silná podpora Ukrajiny, jednotlivé národy však nie sú úplne jednotné

Vzťah EÚ a Ruska

Humanitárna pomoc a ceny energií

9.5.2022 - Prevažná väčšina obyvateľov Európskej únie (EÚ) pripisuje zodpovednosť za situáciu na Ukrajine Rusku. Neplatí to však rovnako vo všetkých krajinách.Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s European University Institute pre tohtoročnú konferenciu o stave únie, ktorá sa konala vo Florencii.Štúdia je založená na reprezentatívnych vzorkách zo 16 krajín EÚ a tiež Spojeného kráľovstva, pričom prieskum v teréne sa uskutočnil v období od 1. do 25. apríla.V Škandinávii, Veľkej Británii, Poľsku a Holandsku si viac ako 70 % ľudí myslí, že za vojnu je zodpovedné predovšetkým Rusko. Naopak, v Bulharsku a Grécku je väčšina presvedčená, že zodpovednosť nesie Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) alebo, že NATO nesie zodpovednosť rovnocenne spolu s Ruskom. Podobne aj na Slovensku a v Maďarsku väčšina ľudí nesúhlasí s tvrdením, že za vojnu je zodpovedné prevažne Rusko.Podobný obrázok sa podľa YouGov ukazuje aj v otázke o vzťahu Európskej únie a Ruska. Zatiaľ čo väčšina opýtaných si myslí, že európske krajiny by mali investovať skôr do obrany a bezpečnosti ako do obchodu a diplomacie s Ruskom, pričom tento názor sa v uplynulých mesiacoch výrazne posilnil, v Bulharsku (57 %), Grécku (55 %), na Slovensku (49 %) a v Maďarsku (37%) má väčšina ľudí opačný názor.Tieto zistenia naznačujú, že európska verejnosť je v tejto súvislosti viac rozdelená, ako by sa dalo predpokladať na základe jednotnej reakcie Európy na vojnu na Ukrajine.Prieskum sa zameral aj na to, do akej miery a ako Európania podporujú alebo nesúhlasia s rôznymi iniciatívami na pomoc Ukrajine v súvislosti s Ruskou inváziou. Väčšina opýtaných pritom súhlasila s posielaním humanitárnej pomoci na Ukrajinu (84 %), umožnením vstupu ukrajinských utečencov do európskych krajín (80 %) a na ich pracovné trhy (71 %).Najzložitejšia je, zdá sa, pre Európanov predstava, že by mali do boja poslať svoje vojská, čo podporuje v priemere len 31 % opýtaných. Podobne je len menšia časť obyvateľov Európy pripravená prijať vyššie ceny energií v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko, i keď 42 % je stále za.Podporu má aj urýchlenie prijatia Ukrajiny za člena EÚ (49 %) a väčšina je aj za posielanie zbraní a vojenského vybavenia na Ukrajinu (58 %). Najmä v poslednej zmienenej oblasti sa však opäť ukazuje iný postoj medzi ľuďmi v Bulharsku (17 %), Grécku (24 %), Maďarsku (24 %) a na Slovensku (32 %).