Ako sa obliecť a obuť na jesennú túru

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Babie leto je ešte stále ideálnym obdobím na to, aby športovec opustil telocvičňu a venoval sa športovaniu vonku - na čerstvom vzduchu. Krásna jesenná príroda dodáva dobrú náladu a motivuje k lepším výkonom.Patríte k fanúšikom turizmu? Aj "obyčajná" chôdza dokáže zlepšiť kondíciu, spevniť svaly a prispieť k dobrej pohyblivosti kĺbov. Tiež pomôže schudnúť a zbaví človeka stresu. No v chladnom jesennom období sa pred chôdzou treba rozcvičiť - ponaťahovať si všetky svaly a zahriať celé telo.Rozcvičku pred túrou začnite naťahovaním svalov trupu a pokračujte končatinami. Strečing potrebuje chrbtové svalstvo, ruky, predná aj zadná časť stehien, ktoré pri chôdzi zohrávajú najdôležitejšiu úlohu. Pokiaľ patríte k začiatočníkom, nepodceňte ani ostatné prípravy - hlavne ak sa chystáte na vysokohorskú túru. Tú si naplánujte do najmenších detailov, nepodceňte ani výber oblečenia a odevy voľte podľa aktuálneho počasia. Je rozdiel, či plánujete výstup na skaly alebo túru cez les.V jesennom období nepodceňte v horskom prostredí vhodné oblečenie. Do svojho jesenného športového šatníka vyberajte hlavne kvalitné športové odevy. Skvelým tipom je značka Salomon , ktorá turistom ponúka teplé, funkčné a nepremokavé jesenné oblečenie. Vo vyššej nadmorskej výške je kvalita zvrškov podstatná. Dôležitá je nielen bielizeň, tričko a mikina, ale aj nohavice a bunda. Teplá, no vzdušná bunda a pohodlné nohavice sú nevyhnutnou súčasťou oblečenia každého turistu v jesennom období. A v tomto ročnom období netreba zabudnúť ani na vhodnú pokrývku hlavy.Čo sa športovej obuvi týka, tá má mať nielen správnu veľkosť, ale aj správny tvar. Jesenné turistické topánky musia byť pevné a ľahké, teplé a pohodlné. Dôležitá je stielka a dostatočne hrubá, avšak čo najmäkšia a nešmykľavá podrážka. Každá športová obuv má mať vhodný strih, správnu dĺžku, šírku, hmotnosť a materiálové zloženie. Pokiaľ spôsobuje na nohách odreniny alebo pľuzgiere, na turistiku do hôr je nevhodná. Dynafit obuv spríjemní aj náročnú a dlhodobú chôdzu – zmierňuje otrasy aj na nerovnom povrchu.Putovanie s rekreačným zámerom má v našich končinách bohatú tradíciu. Turizmus je hobby, ktorému holdujú mladí ľudia, stredná generácia aj seniori. Aktívny pohyb, spoznávanie krajov a prírodných krás, utuží fyzickú kondíciu aj psychické zdravie. Turistika v jesennej prírode úžasne prospieva nielen telu, ale aj mentálnemu zdraviu. Dĺžku a náročnosť túry však vždy prispôsobte svojej kondícii a lokalitu i trasu vyberajte premyslene.Informačný servis