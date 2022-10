Do kín prišiel unikátny slovenský film – romantická gangsterka Čierne na bielom koni

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí filmári a filmárky postupne objavujú mnohé žánre, ktoré v domácej tvorbe zatiaľ nie sú zavedenými a publikum už viackrát dokázalo, že je takémuto objavovaniu otvorené. Najnovšie sa na plátna kín dostala romantická gangsterka, ktorá rozpráva zábavný príbeh zo svojského prostredia južného Slovenska.v nej stvárňuje Bandyho, svojhlavého rimavskosobotského výpalníka, ktorý sa zamiluje do krásnej Csilly alias Katona Kitty s tvárou. A hoci ho odhovára jeho parťák a spolupracovník Lučáno, ktorého si zahral, Bandy sa rozhodne svoje šťastie v láske skúsiť. Katona Kitty je totiž partnerkou Šaniho Patakiho (), obávaného pána Lučenca. A práve v Rimavskej Sobote a v Lučenci sa snaží rozbehnúť svoj biznis aj naivný Zsolti (), manžel dobrosrdečnej Janky (). Vyzerá to, že sa mu konečne začína dariť... Alebo len sadol na lep dvojici finančných žralokov z Brna (), ktorí hľadajú najvhodnejšieho "bieleho koňa"?Režisér, scenárista a producento svojej filmovej novinke hovorí: "Chcel som rozprávať malomestské príbehy, lebo malomestské prostredie jednak dôverne poznám a na druhej strane, bolo vždy pre mňa v niečom naivné a s veľkým komediálnym potenciálom. Témami sú láska a peniaze, pretože mám pocit, že v našej kapitalistickej súčasnosti sú peniaze, či chceme alebo nie, neustále akýmsi zásadným a nevyhnutným stredobodom našich životov. A okrem toho, mám pocit, že pre mnohých ľudí, sú peniaze vlastne jediným prvkom, ktorý napĺňa ich životy."Ak ide o lásku, trochu bolieť to musí. Najmä ak ide o lásku k peniazom – tak hovorí motto komediálnej snímky, ktorá práve dorazila do slovenských kín. Sprevádza ju skladbaktorú speváčkanaspievala s, predstaviteľom jednej z hlavných úloh. Film do kín prináša distribučná spoločnosťInformačný servis