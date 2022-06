Ako sa správne starať o domáci kávovar? Stačí dodržať pár užitočných rád

Tvrdosť vody

*Tieto rady a odporúčania sa vzťahujú ku kávovarom na zrnkovú kávu Miele.

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ patríte k milovníkom kávy a najrôznejších kávových špecialít, zrejme má vo vašej domácnosti domáci kávovar na zrnkovú kávu čestné miesto. Pocit, keď si môžete svoje obľúbené espresso, cappuccino alebo latte macchiato pripraviť kedykoľvek a navyše z kávy, ktorá najlepšie vyhovuje vašim chuťovým preferenciám, je na nezaplatenie. Aby pripravovaná káva aj obľúbené kávové nápoje chutili stále rovnako lahodne, je potrebné venovať pravidelnú pozornosť čistote a hygiene prístroja. Jiří Šeba, školiteľ Miele ČR, odporúča dodržiavať niekoľko základných pravidiel.Začnite správnym nastavením tvrdosti vody, ktorú na prípravu kávy budete používať. Pokiaľ je tvrdosť vody vyššia ako 21 °dH, je vhodnejšie používať balenú pitnú vodu, prípadne vodu pred použitím upraviť. Vďaka tomu nebudete musieť odvápňovať kávovar tak často.Pri pravidelnej údržbe určite oceníte automatické programy na odvápnenie prístroja či odmastenie sparovacej jednotky, na ktorých spustenie vás prístroj vo vhodnom okamihu vyzve. Pre tieto čistiace programy používajte výrobcom dodávané čistiace prostriedky – tablety.Komfortné je aj umývanie vybraných súčastí v umývačke. Tieto prvky bývajú od výrobcu označené symbolom. V umývačke by sme nemali umývať vonkajšie časti prístroja, pretože vplyvom chémie a teploty v umývačke by mohli zmeniť svoj vzhľad. Z dôvodu šetrnosti k plastovým dielom sú vhodné výhradne umývacie programy s teplotou do 55 °C.Vylejte zvyšnú vodu zo zásobníka. Vysypte a umyte nádobu, kde sa usádza kávová usadenina, vylejte a umyte odkvapkávaciu misku a odkvapkávací plech. Všetky vyššie spomínané súčasti kávovaru je možné umývať v umývačke riadu, rovnako ako nádobu na mlieko či trysku na mlieko.Umývačke môžete pokojne zveriť aj centrálne trysky (bez nerezového krytu). No mliečny ventil a pripojovacie rozvodné diely na mlieko čistite výhradne ručne - dodanou čistiacou kefkou. Pre sparovaciu jednotku je vhodné výhradne ručné umývanie teplou vodou bez čistiaceho prostriedku – vďaka tomu bude zachovaná dobrá chuť kávy a predíde sa tvorbe choroboplodných zárodkov. Suché zvyšky mletej kávy z vnútorného priestoru (pod sparovacou jednotkou) odstráňte vysávačom. Veľmi dôležité je tiež umyť plášť teplou vodou s umývacím prostriedkom a následne osušiť mäkkou utierkou.Suchou mäkkou utierkou vyčistite zásobník na zrnkovú kávu, zo zásobníka na mletú kávu odstráňte zvyšky mletej kávy. Po vybratí zásobníka na vodu vyberte sitko a opláchnite ho pod tečúcou vodou. Čistiacou kefkou jednoducho dočistite parnú trysku.Automatický program umožní odmastiť sparovaciu jednotku na to určenou čistiacou tabletou. Predtým by ste ju ešte ale mali vybrať a umyť. Nevyhnutným úkonom je. Trvá asi 15 minút a postačuje k nemu jedna odvápňovacia tableta. Ak by ste tak neurobili, prístroj sa zablokuje."Pre maximálne zjednodušenie a komfort pri údržbe ponúka Miele aj prístroje s funkciou AutoDescale/AutoClean. Jednoducho zbaví kávovar vápenatých usadenín a vyčistí rozvody mlieka aj sparovaciu jednotku. Jedná sa o čistiace programy, ktoré využívajú integrované vymeniteľné kartuše s čistiacimi prostriedkami, ktoré prebiehajú úplne automaticky v stanovený čas, ideálne v nočných hodinách," hovorí Jiří Šeba.*"Pravidelná starostlivosť o kávovar a jeho údržba sa skrátka oplatí, rovnako ako pri všetkých ostatných prístrojoch pre domácnosť. Len tak vám môžu slúžiť správne a čo najdlhšie," uzatvára Jiří Šeba.S výberom vhodného prístroja vám ochotne pomôžu v Miele Experience Centrách v Bratislave či u autorizovaných predajcov značky. Svoj vysnívaný kávovar a čistiace prostriedky si môžete zaobstarať napr. v e-shope Miele. Informačný servis