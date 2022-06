Sulík apeluje na poslancov, aby nezahlasovali za Matovičov balíček

Voľnočasové poukazy sú nevykonateľné

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) apeluje na koaličných poslancov, aby nehlasovali za protiinflačný balík. Podľa ministra by opatrenia spôsobili zvýšené náklady na chod samospráv. Informoval o tom Richard Sulík na tlačovej konferencii.„Chceme vyzvať poslancov z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a poslancov hnutia Sme rodina , aby dobre zvážili, ako budú hlasovať pri pravdepodobne zajtrajšom (utorňajšom, pozn. red.) prelamovaní veta pani prezidentky. Všetci vieme, že tento balík v rozsahu 1,2 miliardy eur spraví obrovskú dieru do už aj tak deravých verejných financií, že je to hrubé znásilňovanie legislatívneho procesu, pričom časti tohto balíka sú zle nastavené alebo nefunkčné," uviedol Sulík.Zle nastavený je podľa neho napríklad daňový bonus na dieťa, pretože ho budú dostávať aj bohaté či najbohatšie rodiny a málo prospeje chudobným rodinám.K tomuto záveru mala podľa neho dospieť už aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť . Voľnočasové poukazy sú podľa Sulíka nevykonateľné, pretože sú „jednoducho zle napísané". Voľnočasové poukazy sú, ako podotkol Sulík, z programu strany Sloboda a Solidarita.„My by sme boli veľmi radi, keby boli uvedené, toto sme chceli pred voľbami, ale bohužiaľ aj dobrá myšlienka sa dá napísať zle. Navyše to bude potrebovať 500 úradníkov a bude to stáť 400 až 500 miliónov eur," podčiarkol.Práve tieto peniaze budú následne chýbať na platy učiteľov, zdravotníkov alebo vo verejnej či štátnej správe. Ďalším problémom je podľa Sulíka to, že samosprávy prídu o 550 miliónov eur. Argument o tom, že samosprávam v minulom období rástli príjmy nie sú podľa ministra hospodárstva adekvátne, keďže samosprávam rástli aj náklady.„Zaručene to každej samospráve urobí mimoriadne navýšenie nákladov na energie. S týmto budú musieť samosprávy bojovať a preto považujem za veľmi nebezpečné a krátkozraké im teraz vziať pol miliardy eur. Výsledkom bude, že samosprávy budú musieť ísť do nútenej správy, čo len zvýši náklady štátu na prevádzkovanie obcí. Preto chcem apelovať na poslancov hnutia OĽaNO, ktorí sú starostami obcí, aby prehodnotili svoj názor, pretože teraz, keď budú hlasovať za balíček spolu s fašistami, uškodia svojim obciam a mestám," dodal.Zvyšovanie daňového bonusu spôsobí podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu masívny zásah do financovania ich kompetencií.„V Bratislavskom kraji to bude znamenať, že budeme musieť prestať opravovať niektoré cesty, budeme musieť pozastaviť rekonštrukcie niektorých stredných škôl, dokonca aj tých, ktoré sú vyobstarávané a takisto domovov sociálnych služieb," dodal Droba s tým, že paradoxne sa to dotkne najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, mladých ľudí, domovov sociálnych služieb a domovov seniorov.Rovnako sa budú musieť navýšiť poplatky pre klientov zariadení sociálnych služieb a rovnako by sa zvýšili poplatky za bývanie na stredoškolských internátoch. Šetrenie sa podľa Drobu dotkne aj športu, kultúry a mládeže, „ Bratislavský samosprávny kraj rozdeľuje zhruba dva milióny eur ročne na dobré rozvojové veci, no tieto peniaze budeme musieť odstrihnúť ako prvé".Podľa primátora mesta Nitra Mareka Hattasa mesto Nitra platilo za energie v minulom roku 1,8 milióna eur. Tento rok mesto navýšilo túto sumu na štyri milióny eur, pričom podľa posledných údajov bude táto suma ešte navýšená.„Teraz očakávame, že nám štát vezme pol miliardy eur, no bude to likvidačné pre nás všetkých a nielen pre mesto Nitra. Zastavia sa investičné akcie, rozvojové projekty, nebudeme mať peniaze na dofinancovanie eurofondov, to znamená, že to bude aj stopka eurofondom," povedal Hattas s tým, že sa nebude môcť financovať šport, kultúra, cestovný ruch, obmedzí sa financovanie sociálnych služieb, školstva, ako aj aktivít tretieho sektora.„Pevne verím, že sa v parlamente nájde dostatok zamestnancov, ktorí si nebudú zakrývať oči a uši pred volaním samospráv. Politika sa nedá robiť bombastickými nápadmi bez medzirezortného pripomienkového konania a bez rokovaní so samosprávami. V konečnom dôsledku na to doplatia len a len občania," uzavrel Hattas.