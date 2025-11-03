|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hubert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Ako sa starať o bradu: šampón, olej, sérum aj pasta v jednej rutine
Ak chcete, aby bola zdravá a mala váš vysnívaný tvar, nestačí ju len zastrihnúť. Potrebuje stálu a komplexnú rutinu, v ktorej má svoje miesto špičková kozmetika. Brada ako mužská ozdoba, ako rastie a ...
Zdieľať
3.11.2025 (SITA.sk) - Ak chcete, aby bola zdravá a mala váš vysnívaný tvar, nestačí ju len zastrihnúť. Potrebuje stálu a komplexnú rutinu, v ktorej má svoje miesto špičková kozmetika.
Brada je jedným z najvýraznejších symbolov mužnosti. Už odpradávna ju muži nosili ako znak sily a zrelosti. Dnes má síce iný význam, no stále platí, že dobre udržiavaná brada dáva tvári sebavedomie. Z biologického hľadiska je to pritom výsledok pôsobenia hormónov, hlavne testosterónu, ktorý ovplyvňuje rast a hustotu chĺpkov.
Jej rast sa začína po puberte, keď telo začne produkovať viac androgénov. Každý muž má však inú genetiku, preto má niekto bradu hustú, iný naopak redšiu. Rast však možno podporiť, napríklad starostlivosťou cez špeciálnu kozmetiku na bradu.
Brada však nie je len ozdobou, ale má aj ochrannú funkciu. Pokožku chráni pred UV žiarením, vetrom či chladom a pomáha udržať jej prirodzenú vlhkosť. Muži, ktorí sa denne holia, často trpia podráždením či suchou pokožkou. Naopak, pokožka pod bradou zostáva zdravšia. V zimných mesiacoch brada pôsobí aj ako bariéra proti chladu.
Okrem ochrany vám vie brada pomôcť aj vizuálne. Ak je vhodne upravená, dokáže vyvážiť rysy tváre, zakryť nedokonalosti či zvýrazniť lícne kosti. Aj preto sa stala pre mnohých mužov viac než len trendom, je to už súčasť ich identity.
Brada však potrebuje trpezlivosť. Rastie postupne, nerovnomerne a preto si vyžaduje úpravu, výživu a starostlivosť. Ak jej ale venujete čas, bude to stáť za to.
Brada si vyžaduje rovnakú pozornosť ako napríklad vlasy. Počas dňa sa v nej usádza prach, pot a mastnota, preto ju treba pravidelne umývať. Najlepšie fungujú šampóny určené špeciálne na bradu, ktoré ju vyčistia bez vysušenia kože. Ich zloženie by malo byť obohatené o rastlinné výťažky, ktoré pomáhajú zmäkčiť jej ochlpenie.
Po umytí potrebuje brada hydratáciu. Na to slúžia oleje a séra, ktoré zjemnia chĺpky a vyživujú kožu pod nimi, ktorá má tendenciu presychať. Ich pravidelné používanie bráni svrbeniu a navyše, olej zanecháva na brade jemný lesk a vôňu.
Ak ide o tvarovanie brady, základom sú jej strihanie a dodatočná úprava. Brada totiž rastie nerovnomerne a preto je dobré ju raz za pár dní zastrihnúť alebo prečesať, aby si zachovala svoj prirodzený vzhľad. Ak sa o ňu staráte sami a nechodíte k barberovi, potrebujete kvalitný zastrihávač či nožnice. Vždy sledujte prirodzené línie tváre.
Posledným krokom je tvarovanie. Na to slúžia pasty, vosky či balzamy, ktoré bradu zafixujú, uhladia a dajú jej tvar. Chĺpkom pomáhajú držať smer, čím predídete ich rozstrapateniu. Tato rutina udrží bradu zdravú, na dotyk mäkkú a v optimálnom tvare.
Ak chcete, aby vaša brada rástla zdravo a rovnomerne, nezaobídete sa bez kvalitnej výživy. Rovnako ako vlasy, aj chĺpky potrebujú živiny, ktoré posilňujú korienky a stimulujú rast. Na to slúžia séra, ktoré prenikajú ku folikulom a podporujú ich.
Dôležité je ich pravidelné používanie, čo zlepší hustotu brady a dá jej objem. Zabúdať by ste nemali ani na detoxikačné krémy. Ich úlohou je čistiť bradu od zvyškov maziva a prachu, čím s zabráni upchávaniu pórov na pokožke. Takáto starostlivosť pomáha predchádzať podráždeniu, svrbeniu a vyrážkam, ktoré sa pri hustej brade môžu objaviť.
Súčasťou rutiny pre vašu bradu musí byť aj vhodný olej. Ten medzi najobľúbenejšie produkty v mužskej kozmetike a vlastne sa ani niet čomu diviť.
Okrem hydratácie dodáva brade lesk, jemnosť a príjemnú vôňu. Ideálne sú oleje s obsahom prírodných výťažkov, ako je argan, hroznové jadierka či rozmarín, ktoré zlepšujú elasticitu chĺpkov a zabraňujú ich lámaniu. Pôsobia tiež výživne na pokožku.
Práve kombinácia týchto produktov pomáha nielen vzhľadu, ale aj zdraviu brady. Sérum na bradu podporuje rast, krém udržuje pokožku čistú a olej ju zas hydratuje. Na trhu je dnes množstvo prípravkov vhodných pre bradu, no nie všetky sú rovnako kvalitné. Preto sa treba orientovať na kozmetiku s prírodným zložením a bez chémie.
Dobrým príkladom takejto kozmetiky, ktorá obsahuje overené rastlinné oleje, vitamíny či bylinné extrakty, ktoré ju zjemňujú, posilňujú a prinášajú brade prirodzený vzhľad, je talianska značka #Barba Italiana. Tá vznikla špeciálne pre mužov.
Práve preto, že brada o vás často prezradí viac, ako si myslíte, je jej súčasťou všetko, čo muž pre starostlivosť o svoju bradu potrebuje. Nájdete tu šampóny na rast vlasov, ktoré jemne odstránia nečistoty, oleje s bohatým zložením pre výživu a lesk, séra podporujúce rast aj detoxikačné krémy, ktoré dajú pokožke pod bradou výživu a osviežia ju.
Značka si získala uznanie vo viac ako 40 krajinách a dnes už má za sebou 10 ročnú históriu plnú úspechov, inovácií aj zachovania tej najlepšej tradície talianskej kozmetiky. Jej kozmetika je čisto prírodná a neobsahuje žiadne agresívne látky.
A to najlepšie, #Barba Italiana kúpite už aj u nás. Ako? Priamo z pohodlia domova, stačí len navštíviť oficiálny slovenský e-shop. V ňom nájdete tam široký výber kozmetiky pre bradu, vlasy, tvár aj celé telo s detailnými informáciami a rýchlym doručením až domov. Stavte na overenú kvalitu, prémiové zloženie a dajte vašej brade to najlepšie!
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako sa starať o bradu: šampón, olej, sérum aj pasta v jednej rutine © SITA Všetky práva vyhradené.
Brada ako mužská ozdoba, ako rastie a jej špecifiká
Brada je jedným z najvýraznejších symbolov mužnosti. Už odpradávna ju muži nosili ako znak sily a zrelosti. Dnes má síce iný význam, no stále platí, že dobre udržiavaná brada dáva tvári sebavedomie. Z biologického hľadiska je to pritom výsledok pôsobenia hormónov, hlavne testosterónu, ktorý ovplyvňuje rast a hustotu chĺpkov.
Jej rast sa začína po puberte, keď telo začne produkovať viac androgénov. Každý muž má však inú genetiku, preto má niekto bradu hustú, iný naopak redšiu. Rast však možno podporiť, napríklad starostlivosťou cez špeciálnu kozmetiku na bradu.
Brada však nie je len ozdobou, ale má aj ochrannú funkciu. Pokožku chráni pred UV žiarením, vetrom či chladom a pomáha udržať jej prirodzenú vlhkosť. Muži, ktorí sa denne holia, často trpia podráždením či suchou pokožkou. Naopak, pokožka pod bradou zostáva zdravšia. V zimných mesiacoch brada pôsobí aj ako bariéra proti chladu.
Okrem ochrany vám vie brada pomôcť aj vizuálne. Ak je vhodne upravená, dokáže vyvážiť rysy tváre, zakryť nedokonalosti či zvýrazniť lícne kosti. Aj preto sa stala pre mnohých mužov viac než len trendom, je to už súčasť ich identity.
Brada však potrebuje trpezlivosť. Rastie postupne, nerovnomerne a preto si vyžaduje úpravu, výživu a starostlivosť. Ak jej ale venujete čas, bude to stáť za to.
Ako sa o ňu starať? Umývanie, hydratácia a tvarovanie
Brada si vyžaduje rovnakú pozornosť ako napríklad vlasy. Počas dňa sa v nej usádza prach, pot a mastnota, preto ju treba pravidelne umývať. Najlepšie fungujú šampóny určené špeciálne na bradu, ktoré ju vyčistia bez vysušenia kože. Ich zloženie by malo byť obohatené o rastlinné výťažky, ktoré pomáhajú zmäkčiť jej ochlpenie.
Po umytí potrebuje brada hydratáciu. Na to slúžia oleje a séra, ktoré zjemnia chĺpky a vyživujú kožu pod nimi, ktorá má tendenciu presychať. Ich pravidelné používanie bráni svrbeniu a navyše, olej zanecháva na brade jemný lesk a vôňu.
Ak ide o tvarovanie brady, základom sú jej strihanie a dodatočná úprava. Brada totiž rastie nerovnomerne a preto je dobré ju raz za pár dní zastrihnúť alebo prečesať, aby si zachovala svoj prirodzený vzhľad. Ak sa o ňu staráte sami a nechodíte k barberovi, potrebujete kvalitný zastrihávač či nožnice. Vždy sledujte prirodzené línie tváre.
Posledným krokom je tvarovanie. Na to slúžia pasty, vosky či balzamy, ktoré bradu zafixujú, uhladia a dajú jej tvar. Chĺpkom pomáhajú držať smer, čím predídete ich rozstrapateniu. Tato rutina udrží bradu zdravú, na dotyk mäkkú a v optimálnom tvare.
Séra na podporu rastu, detoxikačné krémy aj oleje
Ak chcete, aby vaša brada rástla zdravo a rovnomerne, nezaobídete sa bez kvalitnej výživy. Rovnako ako vlasy, aj chĺpky potrebujú živiny, ktoré posilňujú korienky a stimulujú rast. Na to slúžia séra, ktoré prenikajú ku folikulom a podporujú ich.
Dôležité je ich pravidelné používanie, čo zlepší hustotu brady a dá jej objem. Zabúdať by ste nemali ani na detoxikačné krémy. Ich úlohou je čistiť bradu od zvyškov maziva a prachu, čím s zabráni upchávaniu pórov na pokožke. Takáto starostlivosť pomáha predchádzať podráždeniu, svrbeniu a vyrážkam, ktoré sa pri hustej brade môžu objaviť.
Súčasťou rutiny pre vašu bradu musí byť aj vhodný olej. Ten medzi najobľúbenejšie produkty v mužskej kozmetike a vlastne sa ani niet čomu diviť.
Okrem hydratácie dodáva brade lesk, jemnosť a príjemnú vôňu. Ideálne sú oleje s obsahom prírodných výťažkov, ako je argan, hroznové jadierka či rozmarín, ktoré zlepšujú elasticitu chĺpkov a zabraňujú ich lámaniu. Pôsobia tiež výživne na pokožku.
Práve kombinácia týchto produktov pomáha nielen vzhľadu, ale aj zdraviu brady. Sérum na bradu podporuje rast, krém udržuje pokožku čistú a olej ju zas hydratuje. Na trhu je dnes množstvo prípravkov vhodných pre bradu, no nie všetky sú rovnako kvalitné. Preto sa treba orientovať na kozmetiku s prírodným zložením a bez chémie.
Najlepšia pánska kozmetika pre bradu? Skúste #Barba Italiana
Dobrým príkladom takejto kozmetiky, ktorá obsahuje overené rastlinné oleje, vitamíny či bylinné extrakty, ktoré ju zjemňujú, posilňujú a prinášajú brade prirodzený vzhľad, je talianska značka #Barba Italiana. Tá vznikla špeciálne pre mužov.
Práve preto, že brada o vás často prezradí viac, ako si myslíte, je jej súčasťou všetko, čo muž pre starostlivosť o svoju bradu potrebuje. Nájdete tu šampóny na rast vlasov, ktoré jemne odstránia nečistoty, oleje s bohatým zložením pre výživu a lesk, séra podporujúce rast aj detoxikačné krémy, ktoré dajú pokožke pod bradou výživu a osviežia ju.
Značka si získala uznanie vo viac ako 40 krajinách a dnes už má za sebou 10 ročnú históriu plnú úspechov, inovácií aj zachovania tej najlepšej tradície talianskej kozmetiky. Jej kozmetika je čisto prírodná a neobsahuje žiadne agresívne látky.
A to najlepšie, #Barba Italiana kúpite už aj u nás. Ako? Priamo z pohodlia domova, stačí len navštíviť oficiálny slovenský e-shop. V ňom nájdete tam široký výber kozmetiky pre bradu, vlasy, tvár aj celé telo s detailnými informáciami a rýchlym doručením až domov. Stavte na overenú kvalitu, prémiové zloženie a dajte vašej brade to najlepšie!
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako sa starať o bradu: šampón, olej, sérum aj pasta v jednej rutine © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vláda podľa Gröhlinga vyrába umelé hrozby, liberáli podávajú pre výroky o prevrate trestné oznámenie – VIDEO
Vláda podľa Gröhlinga vyrába umelé hrozby, liberáli podávajú pre výroky o prevrate trestné oznámenie – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rybníček rokoval so Žilinkom o Trestnom zákone, zhodli sa na jednej kľúčovej veci – FOTO
Rybníček rokoval so Žilinkom o Trestnom zákone, zhodli sa na jednej kľúčovej veci – FOTO