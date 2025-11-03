|
Pondelok 3.11.2025
Meniny má Hubert
Denník - Správy
03. novembra 2025
Vláda podľa Gröhlinga vyrába umelé hrozby, liberáli podávajú pre výroky o prevrate trestné oznámenie – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky šírenie poplašnej správy Štátny prevrat Trestné oznámenie
Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu
3.11.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami predstaviteľov vlády o údajnom pripravovanom štátnom prevrate.
Ako povedal v pondelok na brífingu predseda strany SaS Branislav Gröhling, vláda ignoruje reálne problémy a vyrába umelé hrozby. Poukázal na to, že zo všetkých regiónov, od firiem, obchodných reťazcov aj samospráv počúvajú o náraste krádeží.
„Ľudia to vidia, podnikatelia to cítia, polícia to potvrdzuje. A čo robí vládna koalícia? Tvrdí, že sa nič nedeje a že si to samosprávy vymýšľajú, že obchodné reťazce sa majú chrániť samy. Keď však išlo o vymyslený prevrat, zasadla Bezpečnostná rada štátu, vláda rokovala, parlament riešil mimoriadnu schôdzu — a dnes Pavol Gašpar (riaditeľ SIS, pozn. SITA) priznáva, že to bola len „slangová“ historka," uviedol Gröhling a dodal, že nemienia tolerovať zneužívanie bezpečnostných inštitúcií na politickú propagandu.
Preto podávajú trestné oznámenie pre šírenie poplašnej správy a vyzývajú verejnosť, aby sa v stredu pridala k protestnému pochodu pred Úrad vlády SR.
Liberáli sú presvedčení, že došlo k znepokojeniu určitej časti obyvateľstva a k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu šírenia poplašnej správy. Je preto podľa nich potrebné, aby niekto niesol za to zodpovednosť.
„Spravili sme dôslednú prácu a sústredili sme sa na všetky udalosti, ktoré tu boli od momentu, keď v januári bola prerušená schôdza národnej rady správou, že sa tu má udiať štátny prevrat. Informácie o štátnom prevrate šíril Robert Fico, riaditeľ SIS Pavol Gašpar, ale aj Matúš Šutaj Eštok ako minister vnútra, vyjadrenia mali aj Tibor Gašpar, Peter Žiga a bol do toho zjavne zapojený aj prezident Peter Pellegrini," povedala exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Zdôraznila, že títo predstavitelia šírili správu o tom, že opozícia spolu s mimovládnymi organizáciami chce násilným spôsobom prevziať moc na Slovensku, pričom do toho majú byť zapojené aj ozbrojené zložky zo zahraničia.
„Dôsledne sme potom sledovali, čo sa dialo. My sme naozaj nevideli žiadne úkony zo strany štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek, ktoré by sa diali preto, že by sa tu mal diať štátny prevrat. Nakoniec aj ten predstaviteľ zo zahraničia, ktorý mal byť do toho zapojený, sa tu voľne pohyboval pri Úrade vlády, nikto ho nezatkol," skonštatovala Kolíková. Podľa nej je zrejmé, že to, čo šírili vládni predstavitelia s pričinením riaditeľa SIS, bola poplašná správa.
Posledné vyjadrenia riaditeľa SIS to síce akože „zľahčujú", ale o to viac je to podľa Kolíkovej dôkazom toho, že celý príbeh bol vymyslený a slúžil len na odvrátenie pozornosti od skutočných problémov, a na to, aby na opozíciu bolo nahliadané ako na politické sily, ktoré používajú násilie. Zdôraznila aj úlohu SIS.
„Šéf tajnej služby sa snaží celú vec zľahčovať slovami, že to bol „slang“. To je absurdné. Ak je na čele SIS človek, ktorý si vymýšľa prevraty a potom sa z toho smeje, tak ohrozuje bezpečnosť štátu," doplnila.
SaS pripravuje v poradí už tretí pochod za odvolanie Pavla Gašpara, ktorý bude v stredu 5. novembra o 17:30. Začne sa na Námestí SNP, odkiaľ sa pôjde k Úradu vlády. K organizácii pochodu sa pridali aj opozičné strany Progresívne Slovensko a KDH, ktorých predstavitelia tiež vystúpia na proteste.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podľa Gröhlinga vyrába umelé hrozby, liberáli podávajú pre výroky o prevrate trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
