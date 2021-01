Ako sa v roku 2020 darilo klubovému filmu?

Práve vďaka fanúšikom kvalitného klubového filmu mnohé kiná prežili a ich ponuka bola vzhľadom na situáciu nadštandardná. Asociácia slovenských filmových klubov ponúkla v roku 2020 až 18 nových premiér. Nechýbal 27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Febiofest. Pandémia a lockdown inšpirovali k spusteniu viacerých online noviniek, ktoré dostali film k divákovi priamo domov. Kiná sú síce ešte zatvorené no v roku 2021 nás čaká skutočne výnimočná ponuka nových titulov.

ASFK uzatvára rok 2020 s vďakou všetkým filmovým klubom a divákom, ktorí napriek neľahkým podmienkam podržali kvalitný klubový film. Slovenským divákom priniesla neuveriteľných 18 nových premiér a spolu 139 premietnutých titulov na celkovom počte 2 861 filmových predstavení. Do kín tieto filmy prilákali 51 192 divákov. Najúspešnejšími titulmi z distribúcie ASFK za rok 2020 sú: 1. Parazit (Joon Ho Bong) – 11 421 divákov, 2. Zažiť to znovu (Nicolas Bedos) – 5 958 divákov, 3. Salto je kráľ (Pavol Barabáš) – 3 594 divákov. Rok 2020 hodnotí aj Jakub Zipser, koordinátor distribučných projektov ASFK: „Asociácii sa podarilo neštandardné obdobie zvládnuť vďaka jej tímu nadštandardne a zachovať pritom jej kontinuitu a smerovanie. Ani limity, ktoré pandémia načas nastavila, neovplyvnili selekciu nových filmov a projektov pre distribúciu. V obmedzených podmienkach sa ASFK podarilo priniesť hodnotné akvizície, spomedzi mnohých napríklad festivalového maratónca Corpus Christi (spolu s krátkym filmom Sh_t Happens), komorný a vždy rezonujúci austrálsky debut Kým sa skončí leto alebo hravé a poučné Maškrtné medvedie príbehy (s predfilmom Cez palubu!), pre najmladšiu generáciu vyrobené so slovenským dabingom.“

Novinkou roku 2020 je online platforma VoD (Vimeo ASFK) zameraná na klubové filmy, ktoré sú zárukou kvalitného filmového zážitku. V ponuke sú filmy ocenené festivalovými a diváckymi cenami, tituly známych režisérov, filmy s umeleckou hodnotou, čerstvé tituly, či dokonca online premiéry – Alchymická pec. Nájdete tu napríklad aj spomínaný najúspešnejší oscarový film Parazit. „Diváci na našom VoD sledujú filmy vo vysokom rozlíšení, bez reklamy, s kvalitným prekladom a navyše legálne. Práve tieto atribúty sú dôvodom narastajúceho úspechu sledovanosti našej platformy, ktorá sa zameriava na klubový film. Je pravdou, že náročnejšie snímky si vyžadujú náročnejšieho diváka, no aj táto cieľová skupina má svoje opodstatnenie a my sa tešíme z každého podporného vzhliadnutia,“ uvádza Lucia Mandincová, PR a marketing ASFK. V súčasnosti nájdete na VoD ASFK 35 titulov.

Úspešným online počinom bolo prepojenie on-line distribúcie ASFK s projektom Kino doma. Kino Lumière doma je projekt, ktorý divákom sprostredkováva živý prenos filmu. Zámerom je ponúknuť divákom filmy, ktoré vstúpili do distribúcie krátko predtým, než kiná opäť zatvorila mimoriadna situácia spojená so šírením koronavírusu. Z distribúcie ASFK mali diváci minulý rok možnosť vidieť filmy: Zažiť to znovu, Matthias a Maxime, Biely, biely deň, Portrét ženy v plameňoch a mnoho ďalších. Projekt sa teší popularite aj tento rok a ďalšie tituly postupne pribúdajú. Okrem najznámejších streamovacích platforiem ako Netflix, či HBO sú aj ďalšie online formy ako sa dostať ku kvalitným filmom, ktoré aspoň tým málom pomôžu kinám prečkať aj ďalšiu vlnu. Diváci sa tak budú mať kam vrátiť aj po skončení pandémie. Lebo vidieť filmy na plátne vám žiadny stream nenahradí.

V portfóliu Asociácie slovenských filmových klubov je už niekoľko rokov aj renomovaný projekt Filmový kabinet deťom, ktorý štandardne prebieha v kinosálach. V rámci projektu sa deti hravou formou dozvedia pútavé informácie zo sveta animovaného filmu. V roku 2020 sa kvôli zatvoreným kinám Asociácia slovenských filmových klubov rozhodla prísť za deťmi do tried. Teraz sa v rámci svojej výučby môžu zapojiť do projektu online, pozrieť si animované pásmo a dokonca sa cez internet zúčastniť aj video workshopu. Viac o projekte prezrádza koordinátorka Martina Mlichová. „Z dôvodu prvej vlny pandémie musela ASFK zrušiť všetky naplánované FKD workshopy od marca do júna. Keďže sa kvôli opatreniam už v septembri zatvorili kiná, veľmi nám chýbali deti a ich zvedavé otázky. Rozhodli sme sa nájsť všetky možnosti, ako sa im priblížiť a ako ich opäť pozvať do magického sveta animácie. Online verzia FKD sa nám zdala ako najschodnejšia. Na deti sa nesmierne tešíme!“ FKD online prebieha aj roku 2021. Ak sa chcete zapojiť, stačí v mene triedy napísať na adresu mlichova@asfk.sk a dohodnúť si podrobnosti priebehu a času konania.

Úspechom roku 2020 bol jednoznačne aj legendárny 27. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest, ktorý organizátori v marci zrušili a presunuli na jeseň, kedy sa v jeden jediný deň festival pružne a slávnostne otvoril aj zatvoril a jeho Ozveny pokračujú prakticky dodnes. 2020 bol pre festival síce veľkou skúškou, no už teraz odhodlane plánuje svoje 28. pokračovanie a zaostruje na dobrý film.

O kvalitné klubové filmy nebude núdza ani tento rok. Na jasný plán premiér si však budú musieť diváci ešte počkať. „Na január sme mali naplánované dva tituly: Everest – najťažšia cesta (r. Pavol Barabáš) a Pre Samu (r. Waad Al-Kateab, Edward Watts). Oba však presúvame na neurčito „ k balíku“ ďalších titulov, ktoré netrpezlivo čakajú na svoje uvedenie. Medzi novinkami sú zahraničné hrané filmy ako Slalom (r. Charlène Favier), Leto’85 (r. François Ozon), Prípitok (r. Laurent Tirard), Ďaleko od Reykjavíku (r. Grímur Hákonarson), či dokumenty: Komúna (r. Jakub Julény), To ta monarchia (r. Vladislava Sárkány Plančíková), Maliarka a zlodej (r. Benjamin Ree) a mnoho ďalších. Nakoľko sú kiná stále zatvorené, prosíme divákov o trpezlivosť a zároveň pozývame na naše online platformy, na ktorých môžu diváci sledovať filmy z bezpečia domova a zároveň podporiť distribúciu na Slovensku. Všetkým divákom a fanúšikom veľmi pekne ďakujeme za doterajšiu priazeň a tešíme sa keď sa opäť uvidíme v kino-sálach, ktoré považujeme za to najlepšie miesto pre film,“ uvádza Lucia Mandincová, PR a marketing ASFK.