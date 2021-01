Foto a video: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: Dokonalý mobilný zážitok, jedinečný v každom smer

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila vlajkovú loď Galaxy S21 Ultra 5G, prístroj, ktorý vo svete smartfónov posúva hranice možného. Ak túžite po tom najlepšom, čo v tejto oblasti existuje, je S21 Ultra 5G jasnou voľbou. Medzi najväčšie prednosti patrí najlepší fotoaparát profesionálnych kvalít a najinteligentnejší displej s najlepším obrazom v histórii série Galaxy. Navyše sa tu prvýkrát v sérii S stretávame s obľúbeným dotykovým perom S Pen, čo posúva na vyššiu úroveň produktívne a kreatívne možnosti smartfónu[1].

„Galaxy S21 Ultra 5G opäť svedčí o tom, ako Samsung podporuje dôležité inovácie a ponúka užívateľom jedinečné, na mieru šité zážitky, ktoré im obohatia život a umožnia osobné vyjadrenie sa,“ vyhlásil TM Roh, prezident a riaditeľ divízie mobilných komunikácií Samsung Electronics. „Technológia sa pre nás v súčasnej dobe stala nezastupiteľnou súčasťou života a my chceme urobiť ďalší veľký skok a posunúť vo svete smartfónov hranice možného.“

Galaxy S21 Ultra 5G tvorí najnovšiu kapitolu v desaťročnej histórii série Galaxy, ktorej zástupcovia po celú dobu prinášajú užívateľom špičkové mobilné technológie a služby. Nový telefón je určený pre záujemcov o absolútnu špičku v súčasnej telefónnej ponuke, ktorí chcú byť v neustálom spojení so svetom a v kontakte s tým, čo pre nich má najväčší význam. Galaxy S21 Ultra 5G sa tak stáva novým členom rodiny Galaxy S a posúva jej kvality na vyššiu úroveň.

Špičkové inovácie v jedinečnom prevedení

Všetky modely série Galaxy S21 5G sa vyznačujú odvážnym originálnym dizajnom, vďaka ktorému sú medzi súčasnými smartfónmi okamžite rozpoznateľné. Vďaka prevedeniu Contour Cut Camera objektívy splývajú s kovovým rámom, pôsobí to elegantne a moderne. Galaxy S21 Ultra 5G je k dispozícii v dvoch farebných variantoch Phantom Black (čierna) a Phantom Silver (strieborná), v oboch prípadoch sa môžete tešiť na luxusnú dymovú povrchovú úpravu a celkovo veľmi sofistikovaný nadčasový vzhľad. O ochranu displeja sa stará tvrdené sklo Corning Gorilla Glass Victus, najodolnejší variant Gorilla Glass v histórii.

Galaxy S21 Ultra 5G je zo všetkých noviniek série Galaxy S21 5G najväčší, displej Dynamic AMOLED 2X display má uhlopriečku 6,8 palcov čiže 17,3 cm.[2] Taktiež je zo všetkých našich displejov najinteligentnejší. Vôbec po prvýkrát nebudú používatelia musieť voliť, či dať prednosti špičkovej obnovovacej frekvencii 120 Hz alebo rozlíšeniu Quad HD+, pretože Galaxy S21 Ultra 5G umožňuje oboje. Obnovovacia frekvencia sa automaticky upravuje v rozsahu 10 Hz až 120 Hz podľa obsahu, takže si môžete obraz vychutnávať v maximálnej kvalite, a pritom sa nemusíte báť, že batérii rýchlo dôjde energia. V porovnaní so sériou Galaxy S20 je displej modelu S21 Ultra 5G o 25 % jasnejší[3] - ponúka maximálny jas 1500 nitov, pri smartfónoch Galaxy doteraz najviac. Pomer kontrastu sa zvýšil o 50 %[4], výsledný obraz je teda dokonale čistý a krásne viditeľný aj na vonkajšom svetle. Podobne ako Galaxy S21 5G a S21+ 5G je aj Galaxy S21 Ultra 5G vybavený funkciou Eye Comfort Shield[5], ktorá šetrí zrak.

Najlepší fotoaparát vo svojej triede

Zo všetkých smartfónov značky Samsung má Galaxy S21 Ultra 5G najvyspelejší fotoaparát profesionálnych kvalít, takže sa záujemcovia môžu tešiť na špičkové snímky ako z ateliéru, či už fotografujú v akomkoľvek svetle a prostredí. Milovníkom videozáznamov urobí radosť celý rad vylepšených funkcií s umelou inteligenciou, ktoré posúvajú natočené videá na vyššiu úroveň.

Balík fotoaparátov na zadnej strane tvoria štyri moduly - ultraširoký, širokouhlý a dva teleobjektívy. Základom systému je výrazne vylepšený snímač s rozlíšením 108 megapixelov, schopný urobiť HDR fotografie v 12-bitovej hĺbke so 64-násobnou farebnou paletou a viac než trojnásobným dynamickým rozsahom[6]. Pri natáčaní je možné vôbec po prvýkrát v sérii Galaxy zvoliť rozlíšenie 4K pri rýchlosti 60 obr/s pri využití všetkých objektívov vrátane predného, ​​takže môžete meniť perspektívu bez akejkoľvek straty kvality. A možnosť fotografovať do RAW v 12-bitovej hĺbke[7] je zárukou neobmedzených možností pri spracovaní snímok.

Ani pri zoomovaní nemusíte mať o kvalitu obrazu strach. Galaxy S21 Ultra 5G ponúka technológiu Space Zoom so 100-násobným priblížením, na ktorej sa vôbec po prvýkrát u Samsungu podieľa duálny systém objektívov - jeden má trojnásobný zoom, druhý desaťnásobný, oba sú vybavené systémom automatického ostrenia Dual Pixel (2PD). Telefón sa tým pádom hodí aj pre skutočné akčné fotografovanie.

Pri fotografovaní a natáčaní pri slabom svetle oceníte ďalší z prelomových vynálezov Samsungu, špeciálny snímač Bright Night. Rozdiel v kvalite je naozaj obrovský. K nočným alebo interiérovým záberom sa hodí najmä vylepšený režim Night Mode s odstránením šumu a technológiou 12MP Nona-binning.

Inteligentné a bleskurýchle spojenie rôznych prístrojov

Galaxy S21 Ultra 5G nadväzuje na tradície predchádzajúcich modelov a ponúka špičkové technológie ako Ultra-wideband (UWB) aj moderné spôsoby pripojenia, ktoré výrazne menia spôsob, akým používatelia pracujú so svojimi prístrojmi.

Záujemcovia o Galaxy S21 Ultra 5G nepochybne počítajú s tým, že im nová vlajková loď Samsungu výrazne rozšíri kreatívne aj produktívne možnosti. Prvýkrát v sérii S sa preto pri modeli Galaxy S21 Ultra 5G stretávame s obľúbeným dotykovým perom S Pen s technológiou Wacom[8]. Pero je možné používať na celý rad účelov – od písania poznámok cez úpravu fotografií až po podpis dokumentov. Záujemcovia môžu použiť ľubovoľné pero známe z modelov série Galaxy Note alebo Galaxy Tab alebo si S Pen samostatne kúpiť, samotné alebo v puzdre.

Kvôli lepšej a rýchlejšej konektivite je Galaxy S21 Ultra 5G jedným z prvých telefónov na svete s podporou Wi-Fi 6E[9]. Záujemcovia sa teda môžu tešiť na rýchlejšie internetové pripojenie a širšie vlnové pásmo[10], čo okrem iného znamená lepšie možnosti pri streamingu aj zdieľaní multimediálneho obsahu. A vďaka bleskurýchlemu pripojenie 5G s krátkou odozvou je Galaxy S21 Ultra 5G ako stvorený pre rýchle sťahovanie videa, bezproblémové videokonferencie a streaming všetkého druhu[11].

Vďaka technológii Ultra-wideband (UWB), ktorú podporujú modely Galaxy S21 Ultra 5G a S21+ 5G, je možné tieto modely využívať napríklad na automatické odomykanie áut bez toho, aby bolo nutné používať kľúče[12]. Modely Galaxy S21 Ultra 5G a Galaxy S21+ 5G s UWB tiež umožňujú použiť vyhľadávač s funkciou rozšírenej reality (AR), vďaka ktorému dáte ostatným majiteľom smartfónov Galaxy vedieť, že ste niečo stratili a hľadáte to[13].

Aplikácia SmartThings na platforme Android Auto[14] zase umožňuje použiť telefón série Galaxy S21 5G na ovládanie inteligentných prístrojov v domácnosti priamo z auta. Stačí pripojiť telefón Galaxy S21 5G k vozidlu so systémom Android Auto a potom je možné vzdialene napríklad rozsvecovať svetlá v domácnosti alebo zapnúť kúrenie.

A samozrejme počítame aj s tým, že potrebujete neprerušené a dlhotrvajúce pripojenie celého ekosystému prepojených zariadení. Za týmto účelom ponúka Galaxy S21 Ultra 5G technológiu Dual Bluetooth, ktorá umožňuje stále pripojenie príslušenstva typu slúchadlá Galaxy Buds Pro[15] s menšou spotrebou energie.

Spoľahlivý výkon a ochrana

Za špičkovým fotoaparátom, displejom i konektivitou stojí doteraz najvýkonnejší čipset v histórii modelov Galaxy. Ponúka vyššiu rýchlosť[16], špičkový výpočtový výkon a výbornú energetickú účinnosť. A keď energia dochádza, dobije sa Galaxy S21 Ultra 5G na 50 %[17] len za 30 minút[18].

Na smartfóny v poslednej dobe spoliehame viac ako kedykoľvek v minulosti a tým pádom musíme aj úzkostlivejšie chrániť dáta, ktoré do nich ukladáme. O bezpečie modelov série Galaxy S21 5G sa stará Samsung Knox Vault, osvedčená bezpečnostná platforma z dielne Samsungu, ktorá funguje na úrovni čipsetu.

Okrem toho sme telefóny Galaxy S21 5G vybavili aj novým nástrojom pre ochranu súkromia. Má názov Private Share[19] a môžete vďaka nemu napríklad bezpečne odstrániť z fotografií všetky lokalizačné údaje, ako ich zverejníte na internete. Okrem toho môžete nastaviť aj pravidlá pre to, kto má vami zdieľaný obsah vidieť a ako dlho majú byť fotografie alebo videozáznamy zdieľané.

Dostupnosť a ceny Galaxy S21 Ultra 5G na Slovensku

Smartfón Galaxy S21 Ultra 5G bude na Slovensku v predaji od 29. januára 2021 v čiernej (Phantom Black) a striebornej (Phantom Silver) farbe. Odporúčaná maloobchodná cena je stanovená na 1 249 Eur za verziu s 12 GB RAM/128 GB interné úložisko, 1 299 Eur za verziu s 12 GB RAM/256 GB interné úložisko a 1 429 Eur za verziu s 16 GB RAM/512 GB interné úložisko.

Predobjednávky

Zákazník, ktorý si v období od 14. 1. 2021 do 28. 1. 2021 (vrátane) predobjedná zariadenie Galaxy S21 Ultra 5G z e-shopu www.samsung.sk, v značkových predajniach Samsung alebo u vybraných predajcov elektroniky a zároveň splní ďalšie podmienky stanovené v podrobných pravidlách kampane, získava nárok na bonus v podobe bezdrôtových slúchadiel Galaxy Buds Pro a lokalizačného prívesku Galaxy SmartTag (Bluetooth verzia) v celkovej hodnote 263,90 Eur. S lokalizačným príveskom Galaxy SmartTag môžu používatelia sledovať všetko, na čom záleží. Môžu si ho pripevniť na kľúče, tašku, domácich miláčikov alebo čokoľvek, o čom chcú mať prehľad, kde sa nachádza.

Zákazník sa pre získanie bonusu musí zaregistrovať najneskôr do 28. 1. 2021 na stránke www.samsung-bonus.eu, vyplniť svoje osobné údaje, model smartfónu a informácie o predajcovi, u ktorého ho predobjednal. Po tomto dátume už registrácia nie je možná a zaniká nárok na bonus. Po obdržaní prístroja zákazník musí dokončiť najneskôr do 28. 2. 2021 (vrátane) už vytvorenú registráciu na stránke www.samsung-bonus.eu doložením fotokópie faktúry alebo dokladu o kúpe spolu s IMEI nového prístroja. Po schválení kompletnej registrácie bude zákazníkovi emailom zaslaný e-voucher na získanie príslušného bonusu. E-voucher na uplatnenie bonusu môže zákazník po vygenerovaní využiť do 29. 3. 2021 v Samsung e-shope na www.samsung.sk. Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu zákazníka uvedenú pri registrácii.

Podrobný popis pre uplatnenie bonusu k predobjednávke je k dispozícii na stránke www.samsung-bonus.eu.

Ďalšie informácie o modeli Galaxy S21 Ultra 5G nájdete na internetových stránkach http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy alebo www.samsung.com/sk/galaxy/galaxy-s21-ultra-5g/. Informácie o modeloch Galaxy S21 5G a S21+ 5G nájdete na stránkach www.samsung.com/sk/galaxy/galaxy-s21-5g/.

Galaxy S21 Ultra 5G Displej Edge QHD+ 6,8“ (17,3 cm) Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (3200x1440), 515 ppi, HDR10+

Adaptívna obnovovacia frekvencia 120 Hz (10~120 Hz) Filter Eye Comfort Shield * Rozmer displeja 6,8“ predstavuje uhlopriečku obdĺžnika bez zaoblených rohov. So započítaním zaoblených rohov meria uhlopriečka displeja Galaxy S21 Ultra 5G 6,6“ (16,8 cm). Skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom k zaobleným rohom a otvoru pre objektív fotoaparátu. Rozmery a hmotnosť Rozmery: 75,6 x 165,1 x 8,9 mm Hmotnosť: 227 g Fotoaparát [Predná strana] 40 MPix, automatické zaostrovanie fázovým posunom, uhol záberu 80°, f2,2, 0.7 µm [Zadná strana] Štyri fotoaparáty Ultraširoký: 12 MPix Dual Pixel AF, uhol záberu 120°, f2,2, 1.4 µm Širokouhlý: 108 MPix, automatické zaostrovanie fázovým posunom, FOV 83°, stabilizátor, f1,8, 0.8 µm Teleobjektív 1: 10 MPix Dual Pixel AF, optický zoom 3x, FOV 35°, stabilizátor, f2,4, 1.22 µm Teleobjektív 2: 10 MPix Dual Pixel AF, optický zoom 10x, FOV 10°, stabilizátor, f4,9 1.22 µm 100X Space Zoom Laserový senzor pre automatické zaostrovanie * Technológiu 100X Space Zoom tvorí 10x optický zoom a až 100x Super Resolution Zoom. Super Resolution Zoom je digitálny zoom, ktorý môže zhoršovať kvalitu obrazu. Procesor Procesor 5nm 64-bit Octa-Core 2,9 GHz (max. rýchlosť) + 2,8 GHz +2,2 GHz *Môže sa líšiť podľa trhu a mobilného operátora Pamäť 12 GB RAM (LPDDR5) a 128 GB/256 GB interný úložný priestor 16 GB RAM (LPDDR5) a 512 GB interný úložný priestor * Úložný priestor sa môže líšiť podľa trhu, modelu a mobilného operátora. Skutočná kapacita úložného priestoru závisí od krajiny, modelu, veľkosti a formátu súborov. Batéria 5000 mAh (typická kapacita) * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom k odchýlkam kapacity batérie u testovaných vzoriek podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je pri modeli Galaxy S21 Ultra 5G 4855 mAh. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia apod. Nabíjanie Vylepšené bezdrôtové rýchle nabíjanie s technológiou Fast Wireless Charging 2.0 Certifikácia USB PD 3.0 (PPS) Fast Charging pre káblové nabíjanie (kompatibilné s QC2.0 a AFC). * Bezdrôtové nabíjanie – certifikácia WPC * Wireless PowerShare * Systém Fast Wireless Charging 2.0 je v súčasnej dobe k dispozícii so zariadeniami Wireless Charger Stand, Wireless Charger Duo Pad a ďalšími prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie s výkonom 10 W či vyšším. Predáva sa samostatne. Skutočná rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti na využití, podmienkach nabíjania a ďalších faktoroch. Bezdrôtové nabíjanie vyžaduje pripojenie k elektrickej sieti. Odporúča sa využívať priložený nabíjací kábel a cestovný adaptér, ktorý sa predáva samostatne, výrobky tretích strán môžu zariadenie Wireless Charger Stand, Wireless Charger Duo alebo Wireless Charger Trio poškodiť, prípadne nabíjanie spomaliť. * Wireless PowerShare je obmedzené na telefóny Samsung alebo iné značky s WPC Qi, napr. Galaxy S21, 21+, S21 Ultra 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, S10 5G, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, a príslušenstvo ako Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch. Ak klesne stav batérie pod 30 %, nemusí Wireless PowerShare fungovať. Nemusí fungovať s niektorým príslušenstvom, obalmi, modelmi iných značiek alebo niektorými nositeľnými zariadeniami Samsung. Môže mať vplyv na príjem signálu či dátové služby, záleží na prostredí v sieti. Operačný systém Android 11 Siete a konektivita [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 [Wi-Fi 6E] [Ultra Wideband] * Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia.

* Vyžaduje optimálne pripojenie 5G. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia.

* Ultra Wideband podporujú modely Galaxy S21+ a S21 Ultra 5G. * Wi-Fi 6E podporuje len S21 Ultra 5G. Platby NFC, MST *K dispozícii na vybraných trhoch. Platobné riešenie a funkcie sa môžu líšiť na jednotlivých trhoch, u operátorov a poskytovateľov služieb. Senzory Ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, akcelerometer, barometer, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, senzor prítomnosti, senzor okolitého svetla Autentifikácia Blokovanie: obrazec, PIN, heslo Biometrické blokovanie: odtlačok prsta, rozpoznávanie tváre Audio [Ultra high quality audio playback] Podpora UHQ 32-bit &DSD64/128 PCM: Až 32 bit, DSD: DSD64/128 *Podpora DSD64 a DSD128 závisí od formátu súborov. [Podporované formáty] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF [Bluetooth] Dual Audio *U dvoch pripojených zariadení sa môže prejaviť rozdiel v zvukovom výstupe. Scalable Codec *K dispozícii len u niektorého príslušenstva značky Samsung, napr. Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds. [Nahrávanie] Kvalitu záznamu vylepšuje mikrofón High AOP Mic s minimalizáciou skreslenia v hlučnom prostredí. *AOP: hranica akustického preťaženia Video [Podporované formáty] MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM [Pripojenie k TV] Bezdrôtové: Smart View (zrkadlenie displeja 1080p pri 30 obr/s) Káblové: podpora DisplayPort cez USB-C. Podporovaný videovýstup cez HDMI adaptér. (DisplayPort 4K UHD pri 60 obr/s) Odolnosť voči vlhkosti IP68 *IP68 platí pre testovacie podmienky pri ponorení do 1,5 m sladkej vody na max. 30 minút. Pri namočení opláchnite a osušte. Nehodia sa pre použitie na pláži alebo pri bazéne.

* Všetky funkcie, technické údaje, špecifikácie a ďalšie produktové informácie v tomto dokumente, vrátane uvádzaných predností, údajov o dizajne, cenách, komponentoch, výkonu, dostupnosti a schopnostiach produktov sa môžu bez ohlásenia meniť.