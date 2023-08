Ako sa vyznať v radách pre rodičov? Union ponúka svoj praktický Kompas

17.8.2023 (SITA.sk) - Čakáte bábätko a míňate veľa prostriedkov či času na kúpu vhodnej literatúry o detskom vývine?je nespochybniteľne žiadúce, budúci rodičia však často čelia záplave informácií, ktoré im stres z neznámeho ešte posilnia. "Budúci rodičia by mali mať poruke praktické zhrnutie toho, čo ich čaká a neminie. Pred pôrodom každej mamičke padne vhod, keď si dopraje čo najviac oddychu. S našou novou KOMPAS brožúrou sa nemusí zaťažovať tým, čo všetko musí ešte naštudovať či vybaviť.Union mamičky tým chceme odbremeniť, aby si mohli sústrediť na to najdôležitejšie – svoje dieťa," uvádza hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová a dáva do pozornosti budúcich rodičov aj unikátne benefity pre najmenších.má v Unione stabilné miesto a svojimi 10 brožúrami na rôzne témy poputovala do rúk už tisíckam poistencov. Tematicky pokrývala okruhy ako stravovanie či duševné zdravie, špeciálnym vydaním "Chrbát na celý život" obohatil Union knižnicu svojich poistencov ešte tento rok vo februári, brožúra "Ako si poradiť s reumou" vyšla v marci. Najnovší KOMPAS sa venuje, poslúži prvorodičkám i skúsenejším mamičkám. Obsahuje totiž aj navigáciu"Všetky naše KOMPAS brožúry sú postavené na informáciách od odborníkov. KOMPAS "Mojich prvých 365 dní" zastrešuje MUDr.Zora Zdráhalová, krajská odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu. Od vysvetlenia novorodeneckých skríningov či žltačky až po monitorovanie dychu či lieky skutočne adresuje všetky otázky, s ktorými sa rodičia môžu počas prvého roka života dieťaťa potýkať. Brožúrka je malá, ale komplexná, a sme radi, že ju Union poistenci a poistenky môžu mať ľahko po ruke," dodáva za Union Baluchová.môžete získať na ktorejkoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne, k dispozícii je samozrejme aj pre nových poistencov a poistenky Union. Viac informácií o benefitoch pre rodičov a deti nájdu záujemcovia aj na webstránke Unionu či prostredníctvom call centra.Informačný servis