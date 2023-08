Viac ako polovicu populácie na Slovensku tvoria ženy, v parlamente však majú zastúpenie len 21 percent

Životné skúsenosti žien a mužov

Nedostatočné zastúpenie žien

„Rekordný“ počet

17.8.2023 (SITA.sk) - Viac ako 51 percent slovenskej populácie tvoria ženy, ale v parlamente majú v súčasnosti zastúpenie len 21 percent. Nová iniciatívapredstavila desať dôvodov, prečo by voliči mali v parlamentných voľbách siahnuť práve po ženských kandidátkach.K spomínaných desiatim dôvodom sa radí podiel žien v populácii, rozdielna skúsenosť, participácia, podpora verejnosti, kvalifikácia, potenciál spoločnosti, záujem žien o politiku, záujem politických strán, búranie stereotypov a pomoc slabším.Zakrúžkuj ženu pripomína, že životné skúsenosti žien a mužov sú v niektorých oblastiach vysoko odlišné. To je podľa iniciatívy jeden z dôvodov, prečo by ženy mali byť rovnocenne zastúpené aj pri rozhodovaní v politike.„Až 79 percent Sloveniek a Slovákov si myslí, že ženy ich záujmy zastupujú rovnako ako muži. Takmer 60 percent slovenskej verejnosti si myslí, že zastúpenie žien v parlamente je nedostatočné, tento názor zastáva až 69 percent slovenských žien," informovala Lucia Yar zo Zakrúžkuj ženu.Iniciatíva zastáva názor, že ženy sú rovnako, v niektorých prípadoch možno viac, kvalifikované ako muži. Vychádza z toho, že percento absolventiek vysokej školy je dlhodobo vyššie ako percento absolventov na Slovensku. Podľa prieskumov majú taktiež ženy o vyššie funkcie i zodpovednosť približne zhruba rovnaký záujem ako muži. „O opaku je však napriek tomu presvedčenej až 52 percent slovenskej populácie," dodáva Yar.Zakrúžkuj ženu zároveň upozorňuje, že politické strany sú taktiež zodpovedné za nedostatočné zastúpenie žien, keďže ich vedenie, ktoré je veľakrát zložené len z mužov, ostáva „strážcom“ miest na kandidátnej listine.„Napriek tomu, že vedecké výskumy už roky dokazujú, že ženy nie sú v rozhodovaní a vedení ani menej racionálne, ani menej produktívne, stereotypy v spoločnosti pretrvávajú. Až 83 percent Sloveniek a Slovákov si stále myslí, že ženy sa častejšie ako muži rozhodujú na základe svojich emócií," zdôraznila iniciatíva. V zákonodarných a výkonných funkciách ženy medzi priority častejšie radia sociálne témy, ku ktorým patrí pomoc slabším alebo znevýhodneným skupinám.Zakrúžkuj ženu si kladie za cieľ zvýšenie podielu žien medzi zákonodarcami. Upriamuje pozornosť na to, že Slovensko dlhodobo patrí v rámci Európskej únie medzi krajiny s najnižším podielom žien vo vrcholovej politike. V roku 2020 sa do Národnej rady SR dostal rekordný počet žien.„Rekordný“ však znamená, že po prvýkrát presiahol 22 percent, upozorňuje iniciatíva. Vo vláde, ktorá vzišla z volieb, obsadili ženy iba pätinu ministerských kresiel. Inak tomu nie je ani v súčasnej vláde.„Mnohé majú v rukách najmä politické strany. Ale aj my, voličky a voliči, im môžeme dať svojím hlasom najavo, že nám na tom záleží. Napríklad tak, že na volebných lístkoch zakrúžkujeme ženy,“ uviedla iniciatíva.