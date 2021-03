Ako sa zachovať počas teroristického útoku? Polícia spúšťa kampaň s odporúčaniami

Hrdinstvo je úspešné vo filmoch

Nakrúcať video je nebezpečné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor (PZ) Národná kriminálna agentúra pripravili aktualizovanú verziu kampane s odporúčaniami, ako sa správať počas teroristického útoku. Ako v tlačovej správe informoval hovorca Prezídia PZ Michal Slivka , základné a stručné odporúčania polície pre verejnosť v prípade teroristického útoku sú Uteč – Skry sa – Volaj – Počúvaj – Mysli.Polícia bude jednotlivé preventívne rady rozvíjať prostredníctvom grafík a statusov na sociálnych sieťach.Ako zdôrazňuje, hlavným cieľom každej osoby by mal byť v prípade teroristického útoku útek na bezpečné miesto. Ak sa to nepodarí, je nevyhnutné sa pred útočníkmi skryť a zároveň myslieť na vypnutie zvukov a vibrácií telefónu. Hneď, ako to bude možné, je nutné volať políciu so základným a stručným opisom situácie a následne je dôležité riadiť sa pokynmi polície.„Hrdinské činy sú často úspešné vo filmovom prevedení. Reálny život dokáže byť krutý. V ňom sa nedá určitý okamžik zopakovať, ako pri nakrúcaní umeleckého diela. Aj tejto myšlienke sa venuje nová kampaň polície. Samozrejme, je vždy možné využiť daný moment a snažiť sa pomôcť iným. Napríklad pri úteku z miesta výskytu ozbrojeného útočníka kričať a varovať ostatné osoby, ktoré stretnete po ceste,“ vysvetľuje polícia.V kampani sa zároveň venuje „túžbe nakrútiť autentické zábery z útoku na telefón", čo však podľa polície nie je bezpečné, pretože „teroristi chcú zabiť čo najviac náhodných okoloidúcich“. Nakrúcanie a zverejňovanie pohybu útočníkov na sociálnych sieťach môže navyše ohroziť aj zasahujúcich policajtov. „To, že svedkovia vidia napríklad jedného útočníka, neznamená, že koná sám. Z úzadia mu môže dávať inštrukcie ďalšia osoba, ktorá sleduje sociálne siete a príspevky občanov tak využije na zabíjanie ďalších nevinných ľudí. Ak sa verejnosti podarilo zaznamenať priebeh teroristického útoku, je dôležité ho ihneď odovzdať polícii na ďalšie vyšetrovanie, prípadne na analýzu ďalšieho postupu, ak útok naďalej trvá,“ doplnila polícia.Prezident PZ Peter Kovařík pripomína, že hrozba terorizmu je aktuálna aj počas koronakrízy. „Presvedčiť sme sa o tom mohli pred pár mesiacmi v neďalekej Viedni. Z preventívneho hľadiska je vhodné pravidelne opakovať naše odporúčania a byť pripravený. Slovensko síce nie je pre teroristov krajinou takého záujmu ako iné štáty, istota 100-percentnej bezpečnosti nikdy neexistuje. Navyše, Slováci cestujú po celom svete, kde je riziko útokov vyššie,“ dodal Kovařík.