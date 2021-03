Reakcie opozície na nákup ruskej vakcíny Sputnik V

Opozičná strana Smer-SD dodávku ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko privítala. Pri ochrane zdravia a životov nemožno hrať akékoľvek geopolitické hry. V stanovisku to uviedol Ján Mažgút, hovorca strany.





R. Raši: Vakcína Sputnik V je núdzovým riešením

"Je správne, že tí ľudia, ktorí sa chcú dať dobrovoľne zaočkovať, budú mať možnosť výberu vakcíny. Smer-SD je presvedčený, že opakovaným nátlakom prispel k dnešnej dodávke Sputnika V a ďakuje ruskej strane za pružnosť," spresnil Mažgút. Pripomenul, že strana od začiatku podporovala nákup vakcíny.Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval v pondelok z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.Neregistrovaná ruská vakcína Sputnik V je v aktuálnej situácii núdzovým riešením. Dôležité na jej využitie je zachovanie dobrovoľnosti očkovania. V reakcii na dovoz prvej dodávky vakcíny to uviedol poslanec parlamentu a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši."V situácii, keď Európska únia nebola schopná zabezpečiť dostatok certifikovaných vakcín pre jednotlivé členské štáty a nechala to na pleciach jednotlivých národov, musíme aj my siahnuť po takýchto núdzových riešeniach, samozrejme pri zabezpečení absolútnej dobrovoľnosti všetkých, ktorí sa dajú touto vakcínou zaočkovať," skonštatoval Raši.