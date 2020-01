Ako sa zmení vianočný príspevok pre dôchodcov po voľbách? OĽaNO ich navrhuje zrušiť

Kiskovci súhlasia so zachovaním

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vianočné príspevky pre časť penzistov s nižším dôchodkom, ktoré zaviedla prvá vláda Roberta Fica od roku 2006, bude Sociálna poisťovňa zrejme vyplácať aj po februárových parlamentných voľbách. Niektoré politické strany sú za zachovanie vyplácania vianočných príspevkov, ďalšie sú za ich transformáciu na trinásty dôchodok. Jedinou stranou, ktorá by vianočné príspevky zrušila, je hnutie OĽaNO."Budeme navrhovať presun prostriedkov z vianočných dôchodkov do pravidelných dôchodkov, aby ich výška nebola politicky ovplyvniteľná a nezneužívala sa na kupovanie si voličov," uviedol pre agentúru SITA expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský. Penzisti by tak o nič neprišli, len by mali decembrovú sumu vianočného príspevku rozloženú do dvanástich pravidelných dôchodkov.Za zachovanie vyplácania vianočných príspevkov je strana Za ľudí. "Sme za zachovanie a zlepšenie pomoci starším ľuďom, ktorí ju potrebujú. Na druhej strane nie je primerané, aby vianočný príspevok mohol dostať aj niekto, kto má okrem dôchodku príjem vyše 1 000 eur zo zamestnania. Tieto peniaze by viac pomohli niekomu, kto je odkázaný na nízky dôchodok," povedala pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková.Vianočné príspevky totiž každoročne dostávajú aj penzisti, ktorí popri poberaní dôchodku pracujú, pričom ich príjem z práce nie je ohraničený. Rušenie vianočných príspevkov nemá v pláne ani strana SaS. "Vianočné príspevky plánujeme ponechať," potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková.Podobný názor má aj strana Most-Híd. "Vianočné príspevky rušiť nejdeme. Je to síce nesystémová dávka, ale na Slovensku má tradíciu," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. Táto dávka by sa však podľa nej mala odvíjať od toho, do akej miery je udržateľný dôchodkový systém, resp. či je na to dosť zdrojov.Nahradenie vianočného príspevku trinástym dôchodkom presadzuje hnutie Sme rodina. "Sme za to, aby trinásty dôchodok bol uzákonený tak, aby mal na neho nárok každý a to vždy v decembri každého roku. Je pre nás nemysliteľné, aby vyplatenie 13. dôchodku bolo v rukách dobrej vôle každej vlády, či sa nad našimi staršími zľutuje a pred Vianocami im uštedrí blahosklonne nejaký ten jednorazový vianočný príspevok," skonštatovalo pre agentúru SITA tlačové oddelenie hnutia.Za zavedenie trinástej penzie sa prihovára aj strana Dobrá voľba. "Vianočný príspevok považujeme za neistý. Garantovaný musí byť trinásty dôchodok v plnej výške," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová. Podporu pre trinásty dôchodok pre penzistov vyjadril aj hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.Strana Smer-SD vo svojom volebnom programe presadzuje zavedenie trinásteho dôchodku pre všetkých penzistov v sume 460 eur, čo zodpovedá priemernej výške starobného dôchodku. Koalícia PS/Spolu, ani KDH sa k vianočnému príspevku priamo nevyjadrili.Sociálna poisťovňa minulý mesiac hromadne vyplatila vyše 1 milión 262 tisíc vianočných príspevkov. Nárok naň oproti minulým rokom získal väčší počet dôchodcov a aj samotný príspevok bol dvojnásobne vyšší.Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa automaticky vyplatila poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského), či sociálneho dôchodku. Príspevok pritom dostali tí penzisti, ktorí mali nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december minulého roka, ich dôchodok dosahoval najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenska.Maximálna výška vianočného príspevku dosiahla oproti roku 2018 dvojnásobok - až 200 eur. Dostali ho tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok vo výške najviac 210,20 eura mesačne.Poberatelia dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eura mesačne dostali vianočný príspevok podľa výšky ich dôchodku vo výške od 200 eur do 124,33 eura a dôchodcovia, ktorí majú dôchodok od 420,41 eura do 658,50 eura mesačne, si prilepšili príspevkom v rozpätí od 98,85 eura do 13,14 eura.Agentúra SITA k tejto téme oslovila aj vládne strany Smer-SD a SNS. Do stanoveného termínu však svoje odpovede nezaslali.