Ako si mám nájsť lekára? Union ponúka praktický prehľad, ktorý poistencom pomôže s hľadaním špecialistov i obvodných lekárov

13.9.2023 (SITA.sk) - Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže byť náročnou výzvou, a to nielen pri všeobecných lekároch, ale i ambulantných špecialistoch."Snažíme sa našim poistencom a poistenkám poskytnúť informácie, ktoré sa ku nim nedostanú u lekára. Zo skúsenosti vieme, že väčšina poistencov pri hľadaní ambulantných špecialistov používa len "google", to im však nemusí pomôcť, môžu pritom naraziť aj na neaktuálne odkazy či reklamu," vysvetľuje za Union hovorkyňa Kristína Baluchová.Ak potrebujete zistiť, ku ktorému obvodnému lekárovi, gynekológovi či zubárovi spadáte podľa vášho trvalého bydliska, využite online vyhľadávanie Kto je môj lekár na stránkach VÚC s osobami, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa. Ak teda nemáte v mieste bydliska trvalý pobyt, nárok na všeobecného lekára vám môže vzniknúť pri nahlásení prechodného pobytu Dôležité je tiež spomenúť, že mnoho ľudí sa orientuje len, takéto obmedzenie však u ambulantných špecialistov ani pri lôžkovej zdravotnej starostlivosti. "Poistenci si môžu pri voľbe špecialistu či pri plánovanom zákroku vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, samozrejme, treba zohľadniť individuálnu situáciu poistenca a poradiť sa o výbere so svojím lekárom," dopĺňa za Union hovorkyňa Kristína Baluchová.Sú situácie, pri ktorých žiaľ nedokáže pomôcť ani zdravotná poisťovňa. "Nevieme poistencov presne informovať o poplatkoch za nadštandardné služby, ktoré im môžu byť zaúčtované u lekára, taktiež nemáme prehľad o tom, či daný lekár hovorí po anglicky alebo iným cudzím jazykom," konštatuje Baluchová. "Naša zdravotná poisťovňa však ostáva pre našich poistencov k dispozícii v prípade akýchkoľvek podnetov, klientom odporúčame, kontaktovať ."