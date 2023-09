Prepadnutý most v Levoči nahradí dočasný, vodič betónového domiešavača bude riešený v správnom konaní (foto)

aktualizované 13. septembra, 15:34



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.9.2023 (SITA.sk) -V Levoči v časti Levočská dolina by mal byť v priebehu stredy uložený dočasný most, ktorý umožní prejazd autám po utorkovom prepadnutí konštrukcie pôvodného mosta.Ako ďalej informovalo mesto na sociálnej sieti, most do lokality doviezla v dopoludňajších hodinách Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, aktuálne tam pracujú na úprave terénu.Utorková udalosť znemožnila prejazd áut pre približne 30 ľudí žijúcich v tejto lokalite. V meste platí aj naďalej mimoriadna situácia.Mostná konštrukcia sa prepadla v utorok v ranných hodinách po tom, ako po nej prechádzal betónový domiešavač. Vozidlo tam následne uviazlo. Podľa samosprávy sa ho podarilo vyprostiť približne pred polnocou.Vodič auta prevážajúceho betón podľa polície nerešpektoval značku pri drevenom moste, ktorá zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, vrátane nákladu, nad 16 ton. Vodič bude riešený v správnom konaní.