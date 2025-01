Ako si uplatniť škodu z cudzieho PZP? Bez kamerového záznamu máte smolu

Ako postupovať pri hľadaní vinníka

Fotka ako dôkaz nestačí

zastavíte vozidlo vinníka a spíšete s ním správu o nehode

kontaktujete políciu kde nahlásite ŠPZ vinníka

S nahlásením škody sa ponáhľajte

Dôkaz o nehode na kamere je výhodou

Využite radšej havarijné poistenie

Poškodenie skla sa oplatí pripoistiť

Ktoré pripoistenia k PZP sú pre majiteľa auta najpodstatnejšie



poškodenia čelného skla



priamy stret so zvieraťom



úraz vodiča a posádky



poistenie batožiny



poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti



29.1.2025 (SITA.sk) - Ak vám letiaci kameň poškodí čelné sklo, snažte sa šoféra ihneď zastaviť. Pozrite si, aký postoj majú poisťovne k takýmto škodám a ako treba správne postupovať.Čitateľovi Poistovne.sk sa nedávno stala nehoda. Z domiešavača, ktorý išiel pred jeho autom odleteli kamienky na jeho predné sklo aj na strechu, ktorú poškodili. Poškodený si stihol odfotiť ŠPZ nákladiaku, ale nezastavil ho. Postupoval správne? Má šancu uspieť pri uplatnení si škody na aute z vinníkovho povinného zmluvného poistenia (PZP)?Poškodený chcel nahlásiť poistnú udalosť vo svojej poisťovni, kde má PZP, no nepochodil. PZP totiž nekryje škody, ktoré nastanú na vašom vozidle. Na takúto udalosť by potreboval havarijnú poistku, ktorú však nemal.Pracovníčka poisťovne mu poradila, aby si vyhľadal majiteľa domiešavača cez web Slovenskej kancelárie poisťovateľov. To sa mu podarilo a zistil, že majiteľ nákladiaku má uzavreté poistenie PZP. Potom skúsil osloviť jeho poisťovňu, aby mu škodu uhradila. Tam už nepochodil.V poisťovni vinníka mu naznačili, že keď sa vinník neprizná, tak mu poisťovňa škodu neuhradí. Navyše sa dozvedel, žeOslovené poisťovne zhodne potvrdzujú tieto informácie:"V takom prípade je potrebnéteda, alebo, ak to nie je možné,," radí Helena Kanderková, PR špecialistka Allianz Slovenskej poisťovne Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová dodáva, že takú, že ide o škodu spôsobenú iným vodičom. "Ak škodu spôsobilo neznáme, neidentifikované vozidlo, poškodený nemá nárok na poistné plnenie," vysvetľuje.Ani podľa hovorcu Komunálnej poisťovne Dalibora Mihalkina nie je postačujúce jednostranné vyjadrenie poškodeného a fotka vozidla, ktorým malo dôjsť k vzniku škody.Odborníci z poisťovní tiež radia, aby poškodený nahlásil škodu čo najskôr. Podľa zákona musí vinník nahlásiť spôsobenú škodu poisťovni, v prípade škody v zahraničí je táto lehota 30 dní.Čo sa týka kontaktovania polície poškodeným, Kanderková odporúča kontaktovať ju čo najskôr. "Polícia potrebuje preveriť, či sa vinník v danom čase nachádzal v mieste vzniku škody.," dodáva.Na dokladovanie škody fotka z mobilu nestačí, alePodľa Mihalkina je výhodou mať k dispozícii kamerový záznam, ale. Allianz Slovenská poisťovňa akceptuje aj kamerový záznam, z ktorého je zrejmé kto je vinník škody.Ak vám čelné sklo poškodil kamienok z okoloidúceho auta,, ak ho máte.To sa dá využiť aj v prípade, že medzi účastníkmi nedôjde k spísaniu správy o nehode. "Pripoistenie čelného skla kryje akékoľvek jeho poškodenie.," dodáva Nosková Illášová.Ak by sa nášmu čitateľovi podarilo zastaviť domiešavač a spísať s ním správu o nehode, poistovňa by mu škodu uhradila z vinníkovho PZP. V rámci PZP poškodenie čelného skla nie je vo výlukách. Napriek tomu poisťovne klientom odporúčajú, mať čelné sklo poistené buď cez havarijnú poistku, alebo ako pripoistenie k PZP.Pripoistenie čelného skla k PZP má výhodu v tom, že nie je nutné nájsť vinníka poistnej udalosti. ", napríklad pád ľadu zo strechy alebo ulomeného konára zo stromu," vysvetľuje význam pripoistenia Mihalkin.Lenže nie všetky poisťovne umožnujú pripoistiť si k PZP vybrané riziká. Kooperativa pripoistenia k PZP neponúka. "Našim klientom preto odporúčame mať čelné sklo pripoistené v rámci havarijného poistenia," uzatvára Nosková Illášová.