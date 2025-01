Mimovládky sa ohradili voči krokom Ficovej vlády, stovky predstaviteľov občianskej spoločnosti prišli s výzvou

Zásadný signál vláde

29.1.2025 (SITA.sk) - Mimovládky sa ohradzujú voči krokom vlády . Takmer 500 predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí reprezentujú 411 najväčších slovenských platforiem mimovládnych organizácií a iniciatív, sa s výzvou obrátilo na premiéra Roberta Fica Smer-SD ), členov vlády a predsedov koaličných strán.Urobili tak prostredníctvom otvoreného listu , ktorý podporili predstavitelia sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, vzdelávacích, mládežníckych, dobrovoľníckych, kultúrnych, ale aj environmentálnych, menšinových a ľudskoprávnych organizácií."Zo strany občianskych organizácií ide o zásadný signál vláde SR. Chceme sa rázne ohradiť voči krokom vlády, ktoré robí proti princípom otvoreného vládnutia, transparentnosti výkonu verejnej moci, slobodnému prístupu k informáciám, participácii občanov na tvorbe legislatívy, ako aj diskriminačným opatreniam v oblasti grantov a dotácií," uviedol programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač a doplnil, že sú znepokojení aj verbálnymi útokmi vládnych predstaviteľov proti občianskemu sektoru.Tieto útoky signatárom pripomínajú bývalé totalitné režimy, ktoré podľa nich obdobne postupovali pri nastoľovaní nedemokratického politického poriadku. "V neposlednom rade protestujeme voči spochybňovaniu princípov demokracie, čoho jedným z najzávažnejších prejavov je odklon našej zahraničnopolitickej orientácie od vyspelého demokratického sveta smerom k nedemokratickým a totalitným štátom," dodal Vagač.V otvorenom liste zdôrazňujú, že občianska spoločnosť tvorí v každej modernej demokratickej krajine jeden zo základných pilierov demokracie, keďže jej poslaním je posilňovanie demokratických princípov, ochrana práv a slobôd, nezávislá kontrola moci, obhajoba verejného záujmu, podpora solidarity a spolupráce, pomoc slabším a zraniteľným a podpora participácie jednotlivcov i organizovaných skupín občanov na správe vecí verejných.Signatári v liste vyjadrili svoje pobúrenie nad správou vecí verejných a smerovaním Slovenska. Súčasne zdôraznili, že práve mimovládne neziskové organizácie v mnohých oblastiach suplujú nefunkčný štát."Najlepšie je to vidieť v oblasti zdravotníctva, duševného zdravia, sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia či športu," doplnili signatári s upozornili, že útoky voči mimovládkam a obmedzovanie ich financovania ohrozuje fungovanie verejnoprospešných činností a služieb, ktoré v plnej miere nedokáže občanom zabezpečiť štát.Predsedu vlády, členov vlády a lídrov koaličných strán vyzvali, aby prestali ohrozovať ukotvenie Slovenska v Európskej únii NATO , aby prestali vytvárať atmosféru ohrozenia SR vnútorným nepriateľom a podsúvaním vymyslených teórií, a tiež to, aby zastavili nenávistnú kampaň proti občianskej spoločnosti a útoky proti konkrétnym mimovládnym neziskovým organizáciám a ich predstaviteľkám a predstaviteľom.Ďalej ich vyzvali na posilnenie záväzkov SR v rámci iniciatívy Otvoreného vládnutia , ktoré by smerovali k zníženiu korupčného správania, či už pri verejných obstarávaniach, alebo správe eurofondov. Vyzvali aj na zmenu legislatívnych pravidiel vlády tak, aby nebolo možné obchádzať participáciu verejnosti pri tvorbe právnych predpisov, a zaviedli povinnosť umožniť participáciu verejnosti aj pri poslaneckých návrhoch tak, aby poslanci a poslankyne podliehali občianskej kontrole rovnako ako iné verejné inštitúcie.Mimovládky ďalej vyzvali premiéra a vládnych predstaviteľov, aby novelizovali zákon o prístupe k informáciám , aby všetci občania mali prístup k verejným informáciám bez ohľadu na finančné požiadavky inštitúcií verejnej správy. Žiadajú aj to, aby znovu zaviedli transparentný a odborný proces podpory projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nebude diskriminovať vybrané skupiny organizácií.Okrem Platformy pre demokraciu, ktorá iniciovala vznik výzvy, sú medzi signatármi napríklad aj Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Rada mládeže Slovenska, Sociofórum, Slovenská humanitná rada, Slovenská sieť proti chudobe, ako aj niektoré z organizácií patriacich k arcibiskupským charitám a evanjelickej diakonii.