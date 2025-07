Ako si vybrať pánsku bežeckú a tréningovú obuv? Sprievodca nákupom

Nech už je dôvod akýkoľvek, výber správnej športovej obuvi je omnoho viac, než len otázka vkusu. Je to rozhodnutie, ktoré priamo ovplyvňuje váš výkon, komfort aj vaše zdravie. Poznáte rozdiel medzi bežeckou obuvou a obuvou do fitka? Ak náhodou nie, nevadí, viac sa o tom dočítate v našom článku!

Bežecká obuv nie je obuv do fitka. Aký je vlastne medzi nimi rozdiel?

Mnohí muži si neuvedomujú, že rozdiel medzi bežeckou a tréningovou obuvou nie je len akýmsi marketingovým ťahom. Každý z týchto typov obuvi je navrhnutý s úplne odlišným cieľom. Pánske bežecké tenisky sú konštruované tak, aby absorbovali nárazy pri opakovanom pohybe vpred, a to či už ide o asfalt alebo bežecký pás. Ich podrážka je zhotovená, predovšetkým, s dôrazom na tlmenie a býva hrubšia, mäkšia.

Bežecké tenisky sú flexibilné najmä v prednej časti, kde sa špička prirodzene ohýba pri odraze. Zároveň však poskytujú dostatočnú oporu pre pätu, aby sa chodidlo nepohybovalo do strán.

Bežecké tenisky by mali byť teda spĺňať nasledujúce parametre:

vysoká miera odpruženia

schopnosť absorpcie nárazov,

konštrukcia podporujúca smer pohybu vpred,

ľahkosť a priedušnosť,

vyvýšená päta pre lepší odraz.

Naopak, tenisky do fitka, ktoré sú určené na silový tréning, crossfit či skupinové tréningy musia byť stabilné, nízke a prispôsobene viacsmernému pohybu. Takáto obuv môže byť ťažšia a robustnejšia - to však určite nie je jej nevýhodou. Práve naopak, jej vyššia váha a robustnosť pomáha udržiavať stabilitu pri silových cvičeniach a cielených pohyboch.

Dizajn tenisiek do fitka je často viac plochý, s menším rozdielom výšky medzi pätou a špičkou. Svojmu nositeľovi umožňujú výpady do strán, skoky, drepovanie aj dynamické zmeny smeru. Mäkká bežecká podrážka by v tomto prípade bola skôr prekážkou ako pomocou.

Tréningová obuv, alebo tenisky do fitka, by mali mať:

nižší profil podrážky zabezpečujúci väčšiu stabilitu,

spevnené bočné strany pre kontrolu pri laterálnych pohyboch,

odolnejšiu konštrukciu pre silové aj funkčné cvičenia.

Rozdiel teda nie je len koncepčný, ale je funkčný. Ak chcete, aby vám obuv pomáhala a nie škodila, mali by ste si hneď na začiatku vyriešiť dilemu týkajúcu sa toho, aký šport sa v daných topánkach chystáte vykonávať.

Existuje jeden univerzálny model na všetko?

Áno, niektoré značky ponúkajú hybridné modely, ktoré sa snažia spojiť to najlepšie z oboch svetov. Takéto topánky môžu byť vhodné pre rekreačných športovcov, ktorí zvyknú behať párkrát do týždňa a, zároveň, si sem tam odbehnú zacvičiť.

Ak sa však venujete behu systematicky, alebo cvičíte silový či kruhový tréning niekoľkokrát týždenne, oplatí sa investovať do dvoch špecializovaných párov. Správne zvolené pánske tenisky do fitka vám poskytnú istotu pri každom pohybe a bežecké tenisky vám zaručia, že každý jeden ďalší kilometer odbehnete s radosťou a bez bolestí. Investovať do seba sa rozhodne oplatí!

