Rekvalifikačné kurzy pre učiteľov a pedagogických zamestnancov

2.7.2025 (SITA.sk) -Vďaka projektu Zručnosti pre trh práce môžu pedagógovia absolvovať kvalitné rekvalifikačné kurzy, ktoré hradí Úrad práce . Bez zbytočných papierovačiek, bez stresu a bez toho, aby ste museli opustiť svoju triedu či zborovňu.Čakajú na vás nové digitálne a technické zručnosti, praktické vedomosti využiteľné aj mimo školy a certifikát, ktorý zvýši váš profesijný kredit. Jednoducho – je to šanca, ktorú by bola škoda nevyužiť.Za touto skvelou možnosťou stojí projekt Zručnosti pre trh práce, ktorý vznikol v spolupráci s Úradom práce. Jeho cieľ je jednoduchý – pomôcť ľuďom získať nové vedomosti a uplatniť sa lepšie na dnešnom dynamickom trhu. A výbornou správou je, že projekt je otvorený aj pre učiteľov a školských zamestnancov!Kurzy sú navrhnuté tak, aby ste ich zvládli popri práci – alebo si ich pokojne môžete naplánovať na letné prázdniny, keď máte viac času a priestoru sa venovať sebe.Zúčastniť sa môže jednotlivec, ale aj celý školský kolektív.Ponuka kurzov je pestrá a praktická – vyberie si každý, nech už chce len "vylepšiť Excel" alebo sa odvážne pustiť do sveta umelej inteligencie.K dispozícií sú napríklad kurzy z týchto oblastí:Tieto kurzy sú stavané pre začiatočníkov aj mierne pokročilých – takže sa nemusíte báť, že nestíhate. Naopak, všetko sa vysvetľuje jednoducho, krok za krokom.Pedagógovia, ktorí chcú posunúť svoju kariéru ešte ďalej, môžu využiť aj online profesijné tituly ako MBA, DBA, MSc či MPA . Ide o komplexné štúdium, ktoré trvá 6 až 12 mesiacov, prebieha online a prispôsobuje sa vášmu tempu. Po úspešnom absolvovaní získate diplom, certifikát aj profesijný titul, ktorý zvyšuje vašu hodnotu na trhu práce – či už v školstve, administratíve, IT, alebo pri vlastnom podnikaní.Za všetkými kurzami stojí VITA Academy – vzdelávacia inštitúcia, ktorá už roky pomáha ľuďom rásť, zlepšovať sa a držať krok s dobou.Ich lektori sú certifikovaní odborníci, ktorí rozumejú nielen technológiám, ale aj vám – učiteľom. Mnohí z nich majú dlhoročné skúsenosti priamo zo školstva, takže vedia, čo potrebujete, aký jazyk používate a kde má zmysel pridať príklad zo života.Kurzy sú prakticky zamerané, bez zbytočnej teórie či akademických okľúk. Všetko, čo sa naučíte, môžete ihneď využiť – na vyučovaní, v zborovni, pri projekte so žiakmi, alebo aj vo vlastnom živote.Znie to dobre? Tak vedzte, že prihlásenie je úplne jednoduché. Žiadne zložité papiere ani návštevy úradov., ktorý vás zaujíma – a o zvyšok sa už postará tím z VITA Academy.Po registrácii dostanete všetky potrebné informácie a podporu. A potom už len začnete – vlastným tempom, z pohodlia domova a v čase, ktorý vám vyhovuje.Kurzy môžete absolvovať popri práci alebo si ich naplánovať na prázdniny. Nikto vás nebude naháňať, ide o váš rozvoj – a ten si zaslúži pokoj a priestor.Zvýšiť si kvalifikáciu je jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. Vďaka týmto kurzom môžete získať nové zručnosti, ktoré vám otvoria dvere k lepšiemu uplatneniu, a to nielen v škole, ale aj mimo nej.Získate certifikát, vyšší kredit pri profesijnom raste, ale hlavne – pocit, že rastiete. Že robíte niečo pre seba.Pripomíname, že kurzy sú úplne zadarmo, online a časovo flexibilné. Stačí sa len rozhodnúť. A možno práve teraz je ten najlepší čas.Informačný servis