Ako si vychutnať obľúbené jedlo či nápoj na terase bezpečne? Úrad verejného zdravotníctva vydal praktického sprievodcu

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) uverejnil vo štvrtok praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok pre prevádzkovateľov a zákazníkov. Ich dodržiavaním ochránia ľudia seba aj ostatných a minimalizujú riziko šírenia nákazy v čase uvoľňovania opatrení.Základnými odporúčaniami ÚVZ sú pre zákazníkov, negatívny test na COVID-19 alebo jeho prekonanie, príchod na terasu s nasadeným rúškom alebo respirátorom, vydezinfikované ruky a dodržiavanie rozostupov. Pre prevádzky sa odporúča kontrola negatívnych testov a poctivá dezinfekcia po zákazníkoch.„Na terasu odporúčame vstupovať s nasadeným rúškom/respirátorom a vydezinfikovanými rukami. Ak ide o prevádzku s obsluhou a personál neurčí inak, nechajte sa obslúžiť a nechoďte osobne k výčapu či pokladnici. Miesto na sedenie si vyberajte tak, aby ste boli od iných hostí vzdialení aspoň dva metre,“ ozrejmil ÚVZ.V súčasnej situácii ÚVZ stále odporúča, aby ľudia preferovali spoločnosť ľudí, s ktorými žijú v jednej domácnosti alebo s nimi zvyknú tráviť čas v rámci kolektívu. „Snažte sa dodržať medzi stretnutiami s rozličnými skupinami ľudí dostatočne dlhý časový odstup, aby ste nechtiac nezaniesli vírus do viacerých, inak nesúvisiacich kolektívov,“ pokračoval úrad.Rúško či respirátor by si mali zákazníci zložiť iba na čas, ktorý je nevyhnutný na jedenie či pitie. „Inak ho majte na tvári nasadené. Ľudia konverzujú, sú od seba v malej vzdialenosti a s tým je spojené riziko. Buďte ohľaduplní, ak ste v spoločnosti iných ľudí, nefajčite. Nie je vhodné, ak občerstvenie konzumujú viacerí ľudia z jedného taniera, misky alebo pohára," doplnil k odporúčaniam pre zákazníkov ÚVZ.Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že gastro prevádzkovateľ má podľa vyhlášky oprávnenie požadovať doklad o negatívnom teste, očkovaní alebo prekonaní choroby, a má právo doň aj nahliadnuť.„Ak sa výsledok negatívneho testu či iný doklad o výnimke pri vstupe vyžaduje, preukážte sa ním. Prosíme zákazníkov, aby boli k prevádzkovateľom a obsluhujúcemu personálu ústretoví a po vyzvaní sa bezodkladne preukázali príslušným dokladom," uzavrel ÚVZ.Po každom zákazníkovi by mala obsluha podľa úradu vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch, vrátane jedálneho lístka či úchopových častí stoličiek a kresiel.