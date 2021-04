Lukáš Kúdela sa stal prvým slovenským pilotom, ktorý riadil americkú stíhačku F-16

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prvým slovenským pilotom, ktorý riadil stíhacie lietadlo F-16, je nadporučík Lukáš Kúdela. V pilotovaní sa postupne vystriedali všetci štyria piloti Vzdušných síl Ozbrojených síl SR (OS SR) , ktorí aktuálne trénujú na základni v americkej Arizone. Slovenskí piloti lietali pod dohľadom inštruktora. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková „Stíhacie lietadlo F-16 sa pilotovalo jednoduchšie ako cvičné prúdové lietadlo T-38. Aj výkonnostne je to oproti lietadlám, na ktorých sme lietali doposiaľ, veľký rozdiel. Určite môžem za nás všetkých povedať, že po tomto premiérovom lete sme pristáli vytešení, že aj v rámci pomerne náročného výcviku sme sa predsa len dostali do kokpitu F-16 a vzali ju do vzduchu,“ popísal dojmy z prvého letu Kúdela.V Spojených štátoch amerických (USA) sa pripravujú aj ďalší traja piloti vzdušných síl OS SR, ďalší ôsmi sa v súčasnosti pripravujú na Leteckej základni Sliač.V rámci prípravy aktuálne prechádzajú výcvikom na cvičnom taktickom lietadle L-39 vrátane jazykových kurzov so zameraním na zdokonalenie anglického jazyka a leteckej frazeológie. Následne ich postupne vyšlú na výcvik v USA podľa stanoveného harmonogramu.Prvých sedem stíhacích lietadiel F-16 bude na Slovensko dodaných v roku 2023. V rovnakom roku je naplánované aj ukončenie výcviku prvých slovenských pilotov F-16, návrat posledných pilotov je plánovaný na rok 2028.