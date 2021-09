Ako skrotiť vysoké náklady na energie pri podnikaní?

Nakupujte za fixnú cenu, spotrebujte flexibilne

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - ELGAS ako dlhoročný špecialista na dodávku energií pre firmy podporuje podnikanie svojich klientov za každých okolností. Nepredvídateľnosť vývoja situácie stavia mnohé firmy pred náročnú úlohu v oblasti plánovania a odhadovania spotreby energií.Týka sa to najmä odvetví, kde pandemická situácia stále výrazne ovplyvňuje obsadenosť a využitie priestorov a spotrebu energií na výrobné procesy. Neistote ohľadne spotreby čelia aj odvetvia, ktoré podliehajú sezónnosti či závisia od vývoja počasia, ako sú poľnohospodárske podniky či pestovatelia ovocia a zeleniny alebo odvetvia, ktoré sú silne viazané na aktuálny dopyt po ich produkcii. A rovnako aj podnikatelia, ktorí na trhu ešte iba začínajú, a preto budú poznať svoju spotrebu energií až po istom čase."Tak, ako sa podnikatelia musia prispôsobiť situácii na trhu alebo nepredvídateľným okolnostiam, aj my sa našimi podmienkami dodávok energií flexibilne reagujeme na aktuálne potreby našich zákazníkov. Náš nový produkt FLEXIE preto podnikateľom prináša nielen úsporu nákladov, ale zbaví ich všetkých obmedzení aj starostí s energiami," hovorí riaditeľka ELGAS-u Jiřina Hinnerová. FLEXIE má jednoduché podmienky a firmy a podnikateľov nenúti sledovať spotrebu resp. dodržať vopred stanovený odber elektriny či plynu . Dodávka energií je realizovaná bez podmienky tolerancie spotreby nad alebo pod dohodnutý objem a bez rizika penalizácií (tzv. TAKE or PAY) za jednu fixnú cenu počas celého obdobia dodávky. Jedinou podmienkou je ročná spotreba firmy do 1 GWh.Skúsenosti z trhu hovoria, že významnú položku na faktúrach za energie predstavujú distribučné náklady, preto je súčasťou produktu FLEXIE aj bezplatný audit distribučných nákladov. Distribučné náklady na elektrinu môžu tvoriť až 60 % z celkovej faktúry. Audit vám napovie, ako ich vďaka jednoduchým a finančne nenáročným opatreniam znížiť. Odberateľ tak získa nielen prehľad o možných úsporách, ale aj odhad návratnosti technických opatrení na zníženie distribučných nákladov. V prípade plynu zase kontrola distribučných nákladov zahŕňa vhodnosť nastavenej distribučnej tarifnej skupiny a výšku denného maximálneho množstva plynu.FLEXIE energie sa prispôsobia každému biznisu a umožnia podnikateľom ušetriť tisícky eur ročne nielen výhodným nákupom energií, ale práve aj úsporou distribučných nákladov.Jeseň je zvyčajne ten čas, keď podnikatelia zvažujú rôzne ponuky na dodávku energií a prehodnocujú svoje aktuálne zmluvy. Mali by však porovnávať porovnateľné, teda nie cenníkové ceny, ale reálne ponuky, ktoré im jednotliví dodávatelia môžu a vedia poskytnúť."V ELGAS-e, ktorý sa už 10 rokov špecializuje na dodávku energií pre firmy, majú podniky na výber niekoľko možností, ako znížiť svoje platby za elektrinu a plyn. Ak vo vašej firme nemáte vlastných energetických špecialistov alebo manažérov, využite dlhoročnú skúsenosť našich odborníkov. V ELGAS-e vám poradíme, ktorý produkt je z pohľadu objemu a štruktúry vášho odberu pre váš podnik či organizáciu najvýhodnejší a pomôžeme vám tak docieliť maximálnu úsporu a komfort," hovorí riaditeľka ELGAS-u Jiřina Hinnerová.Viac informácií na www.elgas.sk Informačný servis