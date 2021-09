Hygienici varujú pred štyrmi nebezpečnými výrobkami, môžu spôsobiť kožné problémy (foto)

Bez informácií o nebezpečných látkach

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na štvoricu nebezpečných výrobkov. Uviedol to v tlačovej správe, ktorú zaslal Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.Výrobky do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásili kontrolné orgány v Rakúsku a na Cypre. V troch prípadoch ide o stokusové balenie vlhčených utierok značky Optimal z Albánska.Testy odhalili, že sa vo vlhčených utierkach s vôňami aloe vera, levanduľa a kamilka od uvedeného výrobcu nachádza zmes konzervačných látok obsahujúca metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón, ktoré sú v rozpore so Zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch v krajinách Európskej únie. Tieto konzervačné látky pritom výrobca neuvádza na obale výrobku. Podľa hygienikov by výrobky mohli spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.Do systému bol nahlásený aj opaľovací krém Sonnencreme SolarTea Bio v 100 mililitrovom balení od talianskeho výrobcu značky SolarTea. Ten je ponúkaný v niektorých e-shopoch. Na základe analýz bolo zistené, že opaľovací krém v skutočnosti obsahuje nižší faktor slnečnej ochrany, než výrobca deklaruje na obale.Spotrebiteľa preto môže uviesť do omylu tvrdenie, že výrobok poskytuje vysokú ochranu a je vhodný pre ľudí s citlivou a svetlou pokožkou. Takíto ľudia sú obzvlášť citliví na spálenie od slnka a preferujú preto výrobky s vysokou alebo veľmi vysokou úrovňou ochrany. Užívateľ tak nemusí byť dostatočne chránený proti UV žiareniu, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo rakoviny kože.